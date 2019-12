Melanzane pasticciate al forno: al di là del nome, il piatto è perfetto per Natale, perché rappresneta un contorno diverso dal solito.

A corto di idee da portare a tavola per il menù di Natale? Ve ne diamo una noi, anche se in realtà questo piatto va bene tutto l’anno. Sono delle gustosissime melanzane pasticciate al forno, uno dei molteplici utilizzi di questo ortaggio che tutti amano.

Le melanzane pasticciate al forno possono essere un contorno, ma anche diventare un ottimo antipasto se servite in porzioni più modeste. E se avanzano nessun problema: sono buone anche tiepidi, oppure infilate in una piadina o una focaccia, tipo quella romana.

L’accostamento tra melanzane e salumi può sembrare insolito ma è ideale. Noi abbiamo puntato su prosciutto cotto e mortadella perché non vogliamo appesantire troppo il piatto.

Se poi invece voete provare con del salame, della salsiccia, o altro, liberissimi.

Il vantaggio di questo contorno è che si prepara in fretta. Non dovete cuocere le melanzane in anticipo, come in altri sformati. E il risultato finale è da urlo.

Melanzane pasticciate al forno, la ricetta

L’ideale per le melanzane pasticciate al forno puntate sono quelle tonde, mentre i salumi devono essere affettati sottilmente. Non amate le sottilette? Scegliete un altro formaggio filante a piacere.

Ingredienti (per 4 persone):

2 melanzane medie

120 g di prosciutto cotto

50 g di mortadella

sottilette

pecorino grattugiato

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Preparazione:

Partite pulendo e lavando le melanzane, poi tagliatele a metà nel senso della lunghezza, quindi ricavate delle fettine sottili. Prendete una teglia antiaderente e oliate il fondo. Oppure in alternativa mettete alla base della carta forno umida e poi unta di olio.

Alla base mettete uno strato di fette di melanzana coprendo tutto il fondo, poi salate e pepate, coprendo con il prosciutto cotto. A quel punto una spolverata di pecorino grattugiato, poi ancora melanzane e le fette di mortadella, con le sottilette e altro pecorino. Andate avanti così sino a terminare le melanzane e gli affettati. In cima, una generosa dose di pecorino per formare la crosticina.

Accendete il forno a 190° e coprite la teglia con carta alluminio. Infornate a forno caldo per almeno 40 minuti. Poi togliete l’alluminio e lasciate ancora in forno, questa volta ventilato, per almeno 12-13 minuti, in modo che si dori la superficie.

Quando sono pronte tiratele fuori, ma aspettate qualche minuto a sformarle. Poi servite calde.