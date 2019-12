Qual è la lunghezza di capelli ideale per te? Se non sai ancora quale lunghezza ti si addice sicuramente non conosci la regola infallibile del 2,25 | Scopri il look giusto per te con due semplici passaggi

Poco conosciuta, amata da chi l’ha scoperta. Di cosa stiamo parlando? Semplice, del metodo infallibile per capire – finalmente – qual è la lunghezza di capelli perfetta per il tuo viso! Applicarla è facile, bastano pochi passaggi e il risultato è fenomenale, garantito! Se siete tra quelle donne che ancora si domandano se tagliare i capelli o lasciarli crescere, oppure se è bene osare e cambiare taglio ma non ne siete sicure, questo breve test è perfetto per voi. Vi svelerà, finalmente, qual è la lunghezza ideale per i vostri capelli. Ecco come fare

Il Test del 2,25 | Il metodo per capire quale taglio è adatto a te

Prima di mettere le forbici ai capelli, fate il test del 2,25: è il miglior modo per sapere se i capelli corti vi stanno meglio dei capelli lunghi (o il contrario!). Questo trucco è stato inventato da un esperto di hairstyle, Gilles Robinson. Consiste nel misurare la distanza tra il lobo dell’orecchio e appena sotto il mento. Come procedere?

Se potete, chiedete l’aiuto di qualcun altro per prendere questa misura, poiché potrebbe risultare difficile da fare da soli, anche se non è impossibile, Quindi,

per prima cosa prendete una stecca e posizionatela in modo da mettere il tratto dello 0 esattamente al livello della fine del lobo dell’orecchio,

poi sistemate una matita al di sotto del mento con la punta diretta verso la stecca.

Ora dovete solo leggere la cifra verso la quale si dirige la punta della matita.

Se misura meno di 5,7 cm, significa che i capelli corti sono i più adatti al vostro viso,

Se, al contrario, misura più di 5,7 cm, i capelli lunghi saranno quelli che vi valorizzeranno di più.

Come valorizzare la chioma in base alla forma del viso

Anche la forma del viso è ugualmente molto importante nella scelta del taglio. Ecco che risulterà importante, prima di tutto sapere che tipo di viso avete e in base a quello scegliere il taglio di capelli adatto al vostro viso. Scopri come fare

Se avete un viso rotondo

Vi starà meglio una pettinatura che controbilanci questa rotondità ed equilibri un po’ il viso; si raccomanda di cerare un po’ di volume sulla parte superiore della testa e di incorniciare il viso con delle ciocche più lisce, preferibilmente sfilate.

Il viso ovale

Esso è equilibrato in lunghezza e larghezza e si adatta a tutte le pettinature o quasi. Dovete quindi scegliere un taglio che lasci libero il viso e metta in valore la sua armonia.

Il viso quadrato

Questo viso si caratterizza per fronte e mascella larga, ha bisogno di una pettinatura che apporti dolcezza. Creando volume sulla sommità della testa e optando per un taglio scalato asimmetrico, l’aspetto delle guance e delle mascelle larghe sarà ridotto.

Il viso lungo

Le donne che hanno questa tipologia di viso: con mento fino e lungo, devono scegliere un taglio che possa rompere un po’ la lunghezza del viso e renderlo un po’ più rotondo. Si consiglia di optare per una lunghezza compresa tra la fine della mascella e le spalle, con un taglio scalato che apporta volume e movimento.