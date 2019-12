Il regalo di Natale da non fare mai alle donne dello zodiaco

Scopri qual è il regalo che è meglio non fare alla tua donna, in base al suo segno zodiacale.

Come ogni anno è ormai giunto il tanto temuto periodo in cui si deve iniziare a pensare ai regali di Natale. Per quanto l’atto in se della scelta dei doni sia qualcosa di unico e speciale che dovrebbe comunicare il sentimento di amore che si prova per l’altra persona, l’ansia legata alla scelta e la paura di prendere qualcosa di sbagliato è un problema che coinvolge un po’ tutti e che rischia di farsi così pesante da creare troppa tensione. A volte, specie se si sta insieme da poco, può essere difficile indovinare i gusti dell’altra persona e l’ansia di deluderla fa si che scegliere diventi un vero e proprio incubo. Se l’idea di affidarsi semplicemente ai propri gusti e puntare tutto sul fatto che ricevere qualcosa basti e avanzi non è sufficiente, ci si può affidare alle stelle, imparando, prima di tutto, a capire cosa non va assolutamente comprato. Così, dopo aver visto qual è il momento romantico perfetto per ogni segno zodiacale e quali sono i segni zodiacali che hanno un grande spirito natalizio, oggi scopriremo quindi quale regalo non fare mai a Natale alle donne dello zodiaco. Trattandosi di qualcosa che ha molto a che fare con il modo di essere, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da cogliere anche eventuali importanti sfumature.

Natale 2019: Il regalo da non fare alle donne dello zodiaco

Ariete – Un maglione natalizio

Le donne dell’Ariete non sono solite approcciarsi al Natale con romanticismo e per questo motivo non amano ricevere legali strettamente collegati a questa festa. Uno che non apprezzerebbero affatto è ad esempio un maglione a tema con tanto di renna o di immagini con Babbo Natale. Per le native del segno è più indicato qualcosa inerente ai loro gusti e se non si conoscono ancora, meglio optare per una vacanza da qualche parte o per una cena in locale che le sorprenda e lasci in loro un piacevole ricordo. Sarà sicuramente un dono più gradito e che le porterà a sentirsi corteggiate e apprezzate nel modo giusto.

Toro – Un regalo preconfezionato

Se c’è una cosa che le native del Toro proprio non apprezzano sono i regali preconfezionati e quindi pensati per altre persone. Abituate a concentrarsi sui regali che fanno, al punto da arrivare ad incartamenti e bigliettini personalizzati, trovano pacchetti adattabili a tutti, estremamente impersonali e per questo poco adatti a veicolare un messaggio d’amore. Meglio scegliere una serie di prodotti che parlino di loro e che facciano capire che le si conosce abbastanza o che si sta imparando a farlo. In alternativa, meglio optare per qualcosa di caldo come una bella sciarpa o un paio di guanti, magari del loro colore preferito o con una fantasia che richiami l’inverno o, volendo, il Natale, festa che sono soliti amare.

Gemelli – La biancheria intima natalizia

Se c’è una cosa che le nate sotto il segno dei Gemelli non amano ricevere a Natale, questa è la biancheria intima, specie se specificatamente riferita al Natale. Quando si tratta di abbigliamento preferiscono sceglierlo da se e questo anche se si tratta di capi che normalmente sono destinati a restare nascosti. Meglio puntare su qualcosa di spiritoso come un pigiama con grandi pupazzi o un berretto vistoso da indossare nei giorni più freddi dell’anno. Nella peggiore delle ipotesi, apprezzeranno l’idea e troveranno divertente cercare di capire il perché della scelta della fantasia o del modello.

Cancro – Un libro

Le native del Cancro non amano gli si regalino libri o oggetti che sembrano puntare il dito su ciò che dovrebbero o meno fare. Il pensiero di dover dare un opinione su quanto letto le rende infatti ansiose, soprattutto se si trovano a ricevere qualcosa che non è esattamente nelle loro corde e che pertanto non hanno alcuna voglia di leggere. Meglio un gioiello o un accessorio che enfatizzi la loro bellezza. Una borsa, un cappello, persino qualcosa per appuntare i capelli, saranno viste con più entusiasmo e le faranno sentire apprezzate e prese in considerazione come desiderano.

Leone – L’abito sbagliato

Alle native del Cancro non dispiace l’idea di ricevere un abito a Natale, specie se può essere quello da indossare durante le feste. Il vero problema nasce quando ne ricevono uno che non è di loro gradimento o che non veste come vorrebbero. A meno di andare sul sicuro perché le si conosce da tempo e si sa a memoria la loro taglia, meglio non osare tanto e puntare l’attenzione su un pendente che le faccia sentire apprezzate ed amate. Un’altra alternativa è una cena in un ristorante lussuoso, dove trattarle come principesse e dove fargli trovare al tavolo dei fiori, un violinista e magari un piccolo pensiero natalizio. In questo modo si sentiranno corteggiate e sicuramente valorizzate nel modo giusto.

Vergine – Un porta fotografie

Le native della Vergine sono persone razionali ma quando si tratta di regali amano essere sorprese. Per questo motivo, donare loro qualcosa di standardizzato come una cornice porta fotografie, è probabilmente una scelta sbagliata, e questo anche se all’interno c’è una bellissima foto di coppia. Molto meglio optare per qualcosa che può tornare loro utile come, ad esempio, una borsa da lavoro, una sciarpa o un maglione per la stagione invernale. Si sentiranno considerate e amate e apprezzeranno l’idea di poter portare sempre con se il dono ricevuto.

