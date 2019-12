Francesco Chiofalo ha deciso di spiegare ai suoi follower il perché delle labbra gonfie.

Dopo le varie polemiche legate alla corsa al pronto soccorso ripresa e condivisa sui social, Francesco Chiofalo ha deciso di aggiornare i suoi follower circa l’incidente delle labbra gonfie. Così, con una serie di storie, Lenticchio ha raccontato che i medici non sono ancora riusciti a risalire ad una causa certa e che pertanto dovrà presto eseguire dei controlli a reni e fegato.

L’ex tentatore di Temptation Island ha però ribadito ancora una volta di non essersi rifatto ma di aver avuto una specie di reazione allergica che, però, è risultata non esser tale visto che cortisoni e antistaminici non hanno funzionato.