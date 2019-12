Trono Classico anticipazioni | Giulio Raselli è in difficoltà con le sue corteggiatrici, mentre Giovanna Abate si siede sul trono

Il Trono Classico si è da poco concluso e Il vicolo delle news ha prontamente pubblicato le anticipazioni di questo nuovo appuntamento di Uomini e Donne.

Giulio Raselli, l’unico tronista presente sin dalla prima puntata di quest’anno, è palesemente in difficoltà durante la registrazione di oggi. Il motivo?

Non sa ancora chi scegliere tra Giulia e Giovanna. Ad aggravare la situazione ci ha pensato Maria De Filippi che ha chiesto a Giovanna Abate di sedersi, seppur per gioco, sul trono del programma.

La reazione di Giulio Raselli ha spiazzato e non poco il pubblico.

Trono classico: Giulio spiazzato da Giovanna sul trono

Il Trono Classico di Uomini e Donne ha dovuto dire addio a Veronica Burchielli che è uscita con Alessandro Zarino, ma Giulio Raselli promette al pubblico un percorso ricco di sorprese.

Il tronista non ha ancora in mente una scelta e ovviamente Giovanna Abate e Giulia D’Urso non apprezzano la sua indecisione.

Giovanna Abate del Trono Classico di Uomini e Donne è arrabbiata con Giulio Raselli poiché quest’ultimo non l’ha portata in esterna poiché voleva capire se potesse sentire la sua mancanza o meno non vedendola durante la settimana.

Giovanna è stufa e dalle anticipazioni del Trono Classico puntata del 4 dicembre minaccia di abbandonare il programma, affermando che l’interesse per il tronista sta scemando. Giulio Raselli riporta in studio la sua corteggiatrice, ma tutti gli opinionisti in studio, inclusi Lorenzo Riccardi e Claudia Diogini e Natalia e Andrea (ospiti della puntata di Uomini e Donne) danno ragione alla ragazza, dipingendo in maniera poco carina Giulio Raselli, che ha anche litigato con Giulia D’Urso perché non si fida di lei a causa delle numerose segnalazioni avute.

Maria De Filippi, approfittando del momento, ha chiesto a Giovanna Abate di salire sul trono classico per scherzo, visto che è rimasto vuoto a causa dell’abbandono di Veronica Burchielli.

Giulio reagisce in maniera ironica, riscoprendo il posto di corteggiatore. Intanto, oltre all’addio di Veronica, Alessandro Basciano non è ancora salito sul trono vuoto.