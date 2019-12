Stasera in tv | Palinsesto della prima serata mercoledì 4 dicembre

Il palinsesto televisivo della prima serata di oggi ci svela quali programmi verranno proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Una nuova serata ci attende, come intendiamo trascorrerla? Se il programma prevede divano e tanto relax noi di CheDonna.it abbiamo alcuni preziosi suggerimenti per renderla veramente impeccabile.

Ciò che occorre è infatti un intrattenimento su misura per voi. Il palinsesto televisivo di questa sera sembra pronto a darci opzioni di ogni genere, alternative perfette per scovare anche quella che farà più al caso nostro e ci regalerà la serata giusta per noi.

Scopriamo allora insieme quali programmi i canali in chiaro sono pronti a proporci per questo mercoledì sera. Buona serata e buona visione!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 4 dicembre

Rai Uno – Fratelli unici (Film)

Pietro e Francesca hanno trascorso la loro intera vita a sperare di esser figli unici. un incidente li obbliga però ora a riscoprire il loro legame: Pietro non ricorda più di avere un fratello e Francesco si ritrova invece obbligato a farci i conti. Tutto potrebbe allora cambiare e l’amore, nelle sue diverse sfaccettature, potrebbe tornare a far visita ai due fratelli.

Rai Due – Volevo fare la Rock Star (Fiction)

Olivia ha 27 anni. Avrebbe voluto essere una cantante rock ma è stata costretta a crescere in fretta, tutta colpa di una gravidanza gemellare avuta a sedici anni e di una madre assolutamente inaffidabile.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.

