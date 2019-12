Grande Fratello Vip concorrenti ufficiali | Il cast è una bomba

Annunciati i primi concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip che partirà il 7 gennaio 2020: il cast messo su da Alfonso Signorini è una vera bomba.

Non solo Rita Rusic nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Per la sua prima edizione da conduttore, Alfonso Signorini ha messo su un cast che si preannuncia stellare. La nuova edizione del reality partirà a gennaio su canale 5 e a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà saranno dei veri vip come ha annunciato lo stesso Signorini.

Grande Fratello Vip concorrenti: da Rita Rusic a Barbara Alberti

La prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2020 è Rita Rusic. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, al settimanale Chi, ha raccontato:

«La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality» racconta la produttrice cinematografica. «Ma Alfonso Signorini (conduttore del GfVip, ndr) mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. Sono single, sono libera e, quindi…spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni».

Quello di Rita Rusic, però, è solo il primo nome di una lunga serie. A completare il cast rosa del reality che avrà come opinionisti Pupo e Wanda Nara dovrebbero essere Barbara Alberti come svela Dagospia, Adriana Volpe, Eva Robin’s, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Hoara Borselli, Natalia Bush, Claudia Galanti, Fernanda Lessa e Megan Montaner.

Non ci sarà, invece, Loredana Lecciso che al giornalista Francesco Fredella per Libero Quotidiano, ha smentito la sua partecipazione: “Grande Fratello Vip? Magari in un’altra edizione“.