Carlo e Camilla sarebbero in crisi, la donna si sarebbe rivolta all’avvocato delle star Fiona Shackleton per ottenere un divorzio lampo e un maxi risarcimento in cambio del suo silenzio su alcuni segreti reali.

Carlo e Camilla sarebbero ai ferri corti. Una crisi coniugale che sconvolgerebbe l’intero regno. In Inghilterra non si parla d’altro, le voci che circolano non sono affatto rassicuranti: la Duchessa della Cornovaglia, da sempre legata al Principe (prima amante, durante il matrimonio di Carlo con Diana, e poi ufficialmente sposa dal 2005), avrebbe mollato gli ormeggi. Tra i due parrebbe non correre buon sangue da qualche tempo, al punto che la donna avrebbe chiesto un divorzio lampo ricattando quasi l’aspirante al trono.

Per farlo avrebbe richiesto le competenze di Fiona Shackleton, avvocatessa delle star, che potrebbe aver indirizzato Camilla verso la richiesta monstre di 300 milioni di sterline in cambio del suo silenzio sulle beghe e i segreti pepati di Windsor. Le cose, dunque, sembrerebbero prendere una brutta piega.

Carlo e Camilla, divorzio in vista: la crisi coniugale si abbatte su Buckingham Palace

Al punto che da Buckingham Palace fioccano le smentite, la Regina – dal canto suo – tiene botta malgrado le voci insistenti che circolano: numerose sono le questioni sotto l’occhio del ciclone, dal Natale americano di Harry e Meghan al coinvolgimento del figlio Andrea nello scandalo Epstein. Ora anche lo spauracchio del divorzio sul suo primogenito arricchisce la sequela di pendenze.

Inammissibile. Soprattutto se, come si vociferava, l’intenzione più prossima dell’anziana era quella di nominare reggente proprio suo figlio, data la veneranda età che ormai la contraddistingue. Un secondo divorzio, dopo quello con Diana, sarebbe davvero troppo e il trono potrebbe dunque sfumare. Ma i pezzi continuano a collimare sempre e soltanto in un verso: della Parker Bowles si sono perse le tracce da qualche tempo, non si è fatta vedere nelle abitazioni private con Carlo, Clarence House e Highgrowe, e nemmeno in quella di Ray Mill, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Senza contare l’assenza negli impegni più istituzionali, come il viaggio di Carlo alle isole Salomone, il forfait della consorte in tal caso era stata bollata con un semplice: “Ha paura di volare”, ma l’unica cosa ad aver preso il volo sembrerebbe essere proprio il sentimento fra i due. Da tre metri sopra al cielo, a tre metri sotto al trono è un attimo.

