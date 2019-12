Ecco la nonna più bella del mondo | 63 anni è mozzafiato

Considerata “la nonna più bella del mondo”, questa donna di 63 anni trasuda bellezza: ecco i suoi segreti antietà

La bellezza è una nozione molto soggettiva che non può davvero soddisfare criteri specifici. Alcune donne pensano che con l’età, il fisico inevitabilmente finisca per degradarsi e guardano con un pizzico di nostalgia le vecchie foto, ricordando con amarezza quei momenti in cui erano più giovani e più attraenti. Ma l’esempio di questa donna di 63 anni, trasmesso da The Guardian, mostra che la bellezza non ha età.

Yazmmeenah, la bellezza non ha età

Una modella di nome Yazemmeenah Rossi sfida i dettami dell’età mostrando un fisico mozzafiato all’età di 63 anni.

La donna, di origine francese, visse a New York prima di trasferirsi in California 10 anni fa. È sotto il sole di Malibu che ha trovato la sua felicità, vicino alla spiaggia e al deserto.

Questa donna è riuscita a far fervorare il Web suscitando l’ammirazione di tutti gli internauti.

La sessagenaria ha una relazione speciale con la Corsica, dove ha trascorso la sua prima infanzia. Descrive quindi gli anni in cui ha vissuto in una piccola casa sulla spiaggia, senza acqua e senza elettricità. Secondo Yazemmeenah, questo le ha permesso di connettersi molto presto con la natura. Ma il viaggio della donna non è sempre stato semplice. Infatti, all’età di 11 anni, viveva con sua zia a Besançon e raramente vedeva i suoi genitori, suo fratello e sua sorella. Più tardi, ha avuto due figli con un uomo da cui ha divorziato. A soli 20 anni, ha dovuto lottare per un futuro migliore. Ma è stato solo all’età di 28 anni che Yazemmeenah ha intrapreso una carriera da modella.

Molto rapidamente, si è fatta strada nel mondo della moda e si è fatta conoscere a livello internazionale.

Nel 2017, la donna era il volto della nuova fascia di età di Diadermine. Ma non si fermò qui e continuò ad avanzare nei suoi progetti.

I segreti di bellezza di questo sessagenaria

A oltre 60 anni, Yazemmeenah è piena di energia. Partecipa a varie riprese e non esita a fare scatti in lingerie che pubblica sui social network.

I suoi capelli bianchi e l’età sono lungi dall’essere un complesso per lei e per una buona ragione, le hanno fatto guadagnare quasi 150.000 followers!

Yazemmeenah ha sempre rifiutato di tingersi i capelli, preferisce prendersene cura. Sollecitata da molti media per parlare del suo eccezionale fisico all’età di 63 anni, la donna rivela i suoi segreti di bellezza:

Innanzitutto racconta di rifiutarsi di obbedire ai diktat della società. Mentre l’industria della moda tende a selezionare le più giovani e le più magre, Yazemmeenah ha deciso di non cambiare nulla del suo fisico e di non sottostare alle convenzioni sociali.

Oltre ai capelli bianchi che ha sempre rifiutato di tingere non pensa di ricorrere alla chirurgia estetica. “Non ho mai voluto nascondere i miei capelli bianchi comparsi all’età di 12 anni, nonostante le molte pressioni ricevute e non cederò alla chirurgia estetica”, rivela.

Per lei prendersi cura del proprio capitale di bellezza significa necessariamente una migliore alimentazione. Quindi, segue una dieta vegetariana e biologica che fornisce vitamine e minerali necessari per preservare il suo corpo in buona salute.

Inoltre, consuma uova e pesce freschi ogni giorno. Inoltre, ha rimosso l’alcol e le bevande analcoliche dalla sua dieta a favore dei succhi r centrifughe di frutta.

Yazemmeenah pratica yoga e meditazione da oltre 30 anni e cammina quotidianamente in riva al mare perchè l’aiuta a connettersi alla natura e a comprendere meglio i capricci della vita.

Aumentando il suo benessere e armandosi di positività, si sente in armonia con il suo corpo.

Oltre a una dieta equilibrata, la bella sessagenaria si prende cura di capelli e pelle.

La sua routine di bellezza è lavarsi il viso con acqua fredda e bere un bicchiere di acqua calda con limone. Inoltre, crea maschere a base di ingredienti naturali per capelli e viso e si trucca molto raramente.

La donna rivela anche che si sente libera sessualmente. In effetti, molti partner la paragonavano persino a una donna di 20 anni. Yazemmeenah ritiene che l’orgasmo sia strettamente correlato al benessere e che non abbia bisogno di un uomo per ottenerlo. Pertanto, non esita a concedersi un momento di piacere solitario quando il desiderio chiama.