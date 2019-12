Ecco come superare una giornata storta in base al tuo segno zodiacale

Astrologia: il modo per superare una giornata storta per ogni segno zodiacale. Il parere delle stelle segno per segno.

Prima o poi capita a tutti, ci si alza carichi di buone intenzioni salvo ritrovarsi a dover far fronte ad una serie di piccole sfortune che tutte insieme finiscono con il rovinare una giornata che sembrava iniziata decisamente meglio. In gergo si chiamano giornate storte e tutti presto o tardi ci si scontrano, finendo con l’arrivare alla sera scarichi come mai e con un pessimo umore. Purtroppo gli intoppi non si possono sempre controllare ma si può scegliere come gestirli e sopratutto come fare a raddrizzare una giornata iniziata male. Inutile dire che ogni persona ha un suo modo personale per farlo al meglio che dipende dal modo di essere, dal carattere, dai gusti personali e in buona parte anche dall’influenza delle stelle. Dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno del Sagittario (segno del mese) e quali sono i segni più brutali dello zodiaco, oggi scopriremo quindi qual è il modo per superare una giornata storta, più adatto ad ogni segno zodiacale. Trattandosi per lo più di qualcosa che ha a che fare con le emozioni, il consiglio è quello di consultare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere una visione più chiara e cogliere gli spunti da un punto di vista più completo.

Come superare una giornata storta. Una modo per ogni segno zodiacale

Ariete – Ricaricandosi con lo sport

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone dinamiche, focose e passionali. Quando qualcosa va storta, tendono quindi a prendersela seriamente, diventando di pessimo umore e caricandosi di rabbia che va assolutamente espressa e convogliata in modi diversi. Nel loro caso, un buon modo per recuperare una giornata iniziata male è quella di fare sport. Andare a correre, sfidarsi ad una partita con un amico o andare in palestra per una sessione di boxe sono tutti metodi che gli consentono di liberare lo stress facendolo fluire e sostituendolo con una carica di adrenalina e positività che, nel giro di poco, gli consentirà di sentirsi al top. Ciò che conta è che scelgano di volta in volta ciò che li fa stare meglio e di cui hanno davvero voglia. In questo modo ritroveranno il sorriso ancor prima del previsto.

Toro – Facendosi le coccole

Per i nativi del Toro, l’unico modo per raddrizzare una giornata storta è quello di ritrovarsi e di dedicarsi delle coccole sufficientemente adeguate a donar loro il giusto grado di relax e, di conseguenza, di buon umore. La modalità scelta non è poi così importante, ciò che conta è che abbiano il modo di prendersi del tempo solo per se stessi, facendo ciò che più gli piace. Avendo tempo da spendere potrebbero dedicarsi, ad esempio, una piacevole SPA o, acquistare qualcosa che tenevano d’occhio da tanto. In mancanza di tempo libero, invece, possono contare sul piacere che dona loro il buon cibo e regalarsi una cena o anche una semplice cioccolata calda con panna. L’importante è che la voglia sia appunto quella di coccolarsi e di tirarsi su di morale, cosa che possono fare sia da soli che in compagnia purché la predisposizione d’animo sia quella giusta.

Gemelli – Incontrando gli amici

I nati sotto il segno dei Gemelli sono dei veri e propri animali sociali e dallo stare in compagnia traggono forza e gioia di vivere. Quando le cose proprio non vanno, quindi, la cosa migliore che possono fare per migliorare la loro giornata è quella di darsi appuntamento con gli amici in un bar dove incontrarsi e tirar fuori tutto ciò che li ha resi di pessimo umore. Tra uno sfogo e qualche risata si sentiranno subito meglio, consapevoli che basterà far passare le ore e tirare dritti al giorno dopo per riscoprirsi di animo migliore. Una consapevolezza che è in grado di dar loro un’incredibile forza che unita al buon umore che riescono a far riemergere piuttosto facilmente, li porta ad affrontare con grinta ogni situazione.

Cancro – Confidandosi con una persona cara

Quando si sentono giù, i nativi del Cancro, tendono a diventare estremamente negativi e bisognosi di un punto di vista che sia diverso dal loro. Per questo motivo, il miglior modo per superare una giornata storta è per loro quello di confidarsi con una persona cara. Può trattarsi dell’amica del cuore, di un parente o in extremis anche del collega del quale si fidano. Ciò che conta è riuscire ad aprirsi, dire cosa non va e sentire consigli in proposito. A volte, il solo parlarne gli basta per scaricarsi del fardello che sentono sul petto e per tornare a sorridere, specie se la persona prescelta per accogliere il loro sfogo sa come prenderli, dandogli le giuste attenzioni e le coccole delle quali hanno sempre bisogno.

Leone – Parlando con qualcuno che li stimi davvero

I nati sotto il segno del Leone basano gran parte della loro felicità sull’idea che hanno di se stessi. Che si tratti di lavoro o di vita privata, ciò a cui tengono maggiormente è sapere di essere i migliori o di avere qualità particolari e difficili da trovare negli altri. Sebbene abbiano una notevole auto stima, a volte anche loro possono avere dei crolli, specie se arrivano da contrasti di tipo lavorativo o personale. Così, una giornata storta può subito raddrizzarsi parlando di quanto accaduto con qualcuno che li stimi davvero. Per loro non è importante trovare una soluzione immediata quanto il sentirsi dire da altri che valgono, che hanno ragione e che lottano riusciranno a spuntarla. Parole simili riescono a ricaricarli al punto da riempirli nuovamente di entusiasmo verso la vita, facendogli dimenticare ogni possibile tentennamento e rimettendoli subito in carreggiata.

Vergine – Fermandosi e rilassandosi

I nativi della Vergine non amano che le cose vadano storte e quando ciò avviene, finiscono sempre con il sentirsi sopraffatti e di pessimo umore. L’unico modo che hanno per far si che le cose cambino è quello di prendersi del tempo e attendere che le cose cambino. Per farlo al meglio, hanno bisogno di fermarsi e di rilassarsi un po’, magari uscendo con qualche amico o semplicemente sedendosi sul divano a guardare la loro serie preferita. Farlo li aiuterà a sentirsi subito meglio, consentendogli di prendere le giuste distanze dal problema per poi tornarci sopra a mente più serena, in modo da poterlo risolvere. Una cosa della quale sono fortunatamente abbastanza consapevoli da saper sempre quando fermarsi.

