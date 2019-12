12 cose che devi fare se vuoi che la tua relazione duri per sempre

Una relazione duratura richiede sforzi continui da parte di entrambi i partner. Ecco 12 cose da fare per far durare per sempre la tua relazione.

Dopo l’idillio delle prime settimane, ogni coppia si confronta con una realtà a volte pesante: quella dell’altro. Se è vero che l’amore è un sentimento potente che può sollevare le montagne, è altrettanto vero che è imprevedibile e si potrebbe anche sbriciolare gradualmente fino ad arrivae a suonare la campana della morte di un’avventura a due che si pensava durasse tutta la vita.

Trovare la persona giusta è un compito complicato. Ciò che è ancora più importante è preservare la relazione con quella persona quando la si trova.

Ti aiutiamo a far durare il tuo rapporto per sempre, ecco le 12 cose da fare per arrivarci:

1. Devi essere paziente e comprensivo

Nessuno è perfetto, anche se non è raro che sotto il velo dell’amore, uno sia ossessionato dalla perfezione dell’altro. In realtà, questa visione è solo temporanea e amplificata dalla forza dei primi sentimenti d’amore. In effetti, il tuo coniuge è pieno di difetti, e anche tu. È qui che devi essere paziente e comprensivo per accettare l’altro così com’è.

2. Nessun segreto tra di voi

In una coppia, è essenziale che non ci siano segreti. Per questo, dobbiamo parlare apertamente, fidarci l’uno dell’altro e ascoltarci a vicenda. Ciò creerà una relazione basata sulla fiducia che resisterà a tutto.

3. Nessuna menzogna

In linea con l’ultimo consiglio e nonostante il fatto che sia importante mantenere qualche segreto che ti riguarda tutto per te, condividere i tuoi pensieri e desideri sinceramente con il tuo partner è un elemento essenziale per la prosperità della coppia. La bugia è una pessima abitudine che, una volta scoperta, metterà in discussione la fiducia stabilita in precedenza.

4. Rispetto in ogni situazione

Se rabbia e frustrazione sono sentimenti comuni e normali, questa non è una scusa per essere sopraffatti da queste emozioni. Devi essere calmo e mantenere il rispetto tra te e il tuo coniuge in qualsiasi situazione.

5. Mantenere la fiducia cieca

Dopo aver stabilito un rapporto di fiducia con il coniuge, devi sapere come mantenerlo. Mantieni i tuoi sforzi e assicurati che sia reciproco. Dimostragli ogni giorno che sei degno della sua fiducia.

6. Dai tempo alla tua coppia

Come ogni cosa che coinvolge l’interazione sociale, una coppia cerca a tentoni di orientarsi, il che spiega perché la relazione non funziona mai perfettamente fin dall’inizio. Per fare questo, dovrai tener conto delle esigenze del tuo coniuge e darvi entrambi il tempo di adattarvi senza soccombere alla frustrazione. Questo, richiederà ovviamente uno sforzo reciproco.

7. Restate uniti

La coppia è composta da due persone ma una sola unità. Devi sentire di far parte di una squadra con il tuo coniuge. Interagite con il cuore e prendete decisioni importanti in due, per una relazione felice e soddisfacente.

8. Cerca di migliorare

Quando ami davvero qualcuno, vuoi solo il suo meglio. Inoltre, vogliamo anche dare il meglio di noi stessi. Dobbiamo quindi cercare di migliorare ogni giorno per diventare una persona migliore, un coniuge migliore.

9. I piccoli dettagli sono importanti

Questa è la base di una coppia forte e duratura. I piccoli dettagli di tutti i giorni sono di fondamentale importanza perché si sommano a poco a poco attraverso i mesi. Sta a te assicurarti che si sommino positivamente piuttosto che il contrario.

10. Resta te stesso

Non dimenticare mai che il tuo coniuge ti ama per quello che sei. Il tuo compito è migliorare, ma non cambiare affatto. Resta te stesso, resta colui del quale il tuo partner si innamorò.

11. Sapere come gestire le controversie

È una fatalità che non risparmia nessuno, tutte le coppie litigano. Tuttavia, dobbiamo sapere come affrontarle e discuterne quando necessario. Se siete entrambi troppo arrabbiati per scambiarvi le opinioni, sappiate solo come ritirarvi mentre gli spiriti si calmano. Puoi riprendere una discussione significativa e produttiva in seguito.

12. Dimostra il tuo amore

Se stai con qualcuno che ami, dimostraglielo. Mostragli ogni giorno l’estensione dei tuoi sentimenti per rafforzare la tua unione.

