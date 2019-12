Lo stress delle galline “Allevate a terra” è nocivo per la salute umana e non solo | La dicitura sulla confezione è una bugia di marketing? Come capire quale uova acquistare

Siamo abituati ormai da tempo a leggere sulle confezioni delle uova che troviamo al supermercato “da galline Allevate a terra“. Ci lasciamo convincere, perché così siamo stati abituati, ad acquistare proprio quel prodotto poiché “migliore” per la nostra salute e per la salvaguardia delle galline. No, è un falso di Marketing studiato appositamente per spingere il consumatore all’aumento dell’acquisto di quelle uova confezionate. Non sapendo, noi consumatori ignari, cosa si nasconde veramente dietro la dicitura “Allevate a terra”. Ecco, vogliamo svelarvi cosa c’è di vero, perché le galline allevate a terra sono stressate maggiormente, come scegliere, quindi, le uova da acquistare al Supermercato e perché è meglio leggere con particolare attenzione le etichette sulla confezione delle uova. I danni alla nostra salute nell’assumere quotidianamente questa tipologia di uova è elevata e comprende stati infiammatori notevoli. Scopriamo tutto sullo stress delle galline “Allevate a terra” e della loro nocività per la salute umana!

Leggi anche: >>>>

Lo stress delle galline ” Allevate a terra” | Le uova da non acquistare perché

Uova di galline “allevate a terra”. Questa è una delle tante diciture ingannevoli molto sfruttata dal marketing delle aziende alimentari. Con l’espressione “allevate a terra” il consumatore percepisce che si tratti di un prodotto salutare magari immaginando che le galline non sono allevate in gabbia. In questo caso però, non significa che siano allevate in modo sano, anzi. Le galline allevate a terra provengono da allevamenti intensivi. Per sopportare questo stile di vita innaturale i polli e le galline sono anche soggetti alla somministrazione di farmaci antibiotici su base giornaliera. Non tutti sanno che quando si parla di galline o polli “allevati a terra”, questi animali neanche la vedono la terra? Ebbene sì, un dato allarmante ma la pura verità. Quando si parla di “allevate a terra” si indica semplicemente che gli animali non sono tenuti in gabbia ma poggiano su un pavimento: sono comunque allevati all’interno di grandi capannoni industriali e non sono mai previsti pascoli esterni all’aperto, per tutto il ciclo di vita di questi animali, un ciclo di vita alquanto breve fra l’altro, dato che vengono ingrassati attraverso la tecnica dell’accrescimento rapido per poi essere macellati (i polli) o rimpiazzati con esemplari più giovani (nel caso delle galline ovaiole).

Uova “Allevate a terra” | I danni sulla salute umana

Ma perché le galline allevate a terra sono più stressate? Le condizioni di vita e di allevamento a cui sono sottoposte le galline allevate a terra o i polli allevati a terra hanno delle importanti ripercussioni sulla nostra salute. Analizzando le uova, da un punto di vista chimico, è evidente non solo cosa mangia la gallina, ma anche il suo livello di stress. In laboratorio è emerso che questo stress che viene creato agli animali nei capannoni porta al rilascio di un maggiore quantitativo di una sostanza nell’uovo, l’acido arachidonico, che fa da precursore a diverse molecole infiammatorie. A differenza delle uova bio che invece contengono sostanze antinfiammatorie come gli Omega 3 e più vitamine. A livello chimico e nutrizionale le due tipologie di uova sono diverse. Le uova di animali allevati al chiuso inoltre contengono meno vitamina E, più colesterolo e meno vitamina A, rispetto alle uova di galline che vivono all’aperto. Le vitamine A ed E sono fondamentali per il benessere umano e intervengono, fra le altre cose, sul benessere della pelle, degli occhi ma anche nella sintesi dell’eme, una frazione dell’emoglobina che permette il trasporto dell’ossigeno nel sangue. Avere una adeguata disponibilità di vitamina E è importantissimo per il sangue: al di sotto di certi livelli di concentrazione nel plasma i globuli rossi diventano più fragili e la loro vita media si accorcia questo rende le uova allevate a terra un alimento dal profilo fortemente infiammatorio, tutt’altro che salutare! Questo delle uova è il miglior esempio per imparare che non basta fare attenzione a ciò che mangiamo noi, ma anche a quello che mangia la nostra fonte di cibo, in questo caso le galline.

Va di moda ora parlare di “allevato a terra” e spesso si fa confusione pensando che sia un sinonimo di “allevato all’aperto”. Nulla di più lontano dalla verità! E ora spieghiamo perché.

Differenze tra galline “Allevate a terra” e “Allevate all’aperto”

Scegli anche tu le uova da “allevamento all’aperto”? Sono quelle preferite dai consumatori. Credi siano le migliori uova perché, prodotte in ambienti sostenibili e nel rispetto del benessere degli animali? Forse il “pollo” qui è solo il consumatore ignaro.

In realtà, per legge, l’etichetta “uova ottenute da allevamento all’aperto” può essere utilizzata anche per:

uova ottenute a terra (cioè in ambienti coperti/chiusi, in genere capienti capannoni coperti)

(cioè in ambienti coperti/chiusi, in genere capienti capannoni coperti) per un periodo fino a 16 settimane .

. quindi da galline che non hanno trascorso tutta la loro vita all’aperto

Il “problema” è che tutto ciò è consentito dalla Legge. Sì, è l’ennesima deroga concessa agli allevatori dalla regolamentazione comunitaria. Tutto è nato dall’arrivo della aviaria un paio di anni fa. Questo ha fatto si che le norme veterinarie europee chiedono galline tenute al chiuso per ridurre il rischio di infezioni da uccelli migratori, in contrasto con le norme Ue per le ovaiole allevate all’aperto che prevedono accesso continuo diurno alle aree scoperte.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Come leggere l’etichetta sulle confezioni delle uova

Consapevoli degli equivoci, ecco cosa dovrebbe segnalare l’etichetta sulla confezione e sull’uovo. C’è un codice: il primo numero va da 0 a 3: è il sistema di allevamento delle ovaiole:

0 = biologico all’aperto; 1 gallina per 10 metri quadrati

all’aperto; 1 gallina per 10 metri quadrati 1 = all’aperto (per alcune ore al giorno); una gallina per 2,5 metri quadrati

(per alcune ore al giorno); una gallina per 2,5 metri quadrati 2 = a terra, ma al coperto ovvero capannoni dove sono “libere” di muoversi; 7 galline per 1 metro quadrato

ma al coperto ovvero capannoni dove sono “libere” di muoversi; 7 galline per 1 metro quadrato 3 = in gabbie (molte catene della gdo non le vendono più o smetteranno a breve); 25 galline per 1 metro quadrato

Le tipologie di uova in vendita sono quindi quattro, distinte in base a come vengono allevate le galline: allevamento biologico, all’aperto, a terra, in gabbia. Su ogni confezione di uova viene sempre riportato un numero identificativo che corrisponde al tipo di allevamento. Come abbiamo visto, il numero 0 indica quello biologico, il codice 1 corrisponde a un allevamento all’aperto, il 2 si riferisce alle galline allevate a terra, al chiuso, infine il 3 rappresenta gli animali allevati in gabbia.

In conclusione, è evidente che le uova allevate a terra non sono le più sane in commercio, e che dovremmo orientare la nostra scelta di acquisto sulle uova biologiche o sulle uova di galline “allevate all’aperto”.

Leggi anche: >>>>

Quali sono le tecniche di allevamento del pollame in Italia

Prima di tutto, dovremmo capire quali sono le varie tecniche di allevamento del pollame nel nostro Paese. Avendo una visione chiara di come galline e polli vengono allevati, possiamo, di conseguenza, scegliere il meglio per la nostra salute e per la salute del pollame. Le tecniche di allevamento del pollame si distinguono infatti:

In gabbia: tanti capi per mq; gli animali passano la loro vita produttiva all’interno di gabbie che vengono distribuite nei capannoni con più piani. Luce e ventilazione sono artificiali. Solitamente e’ una pratica usata solo per la produzione di uova.

tanti capi per mq; gli animali passano la loro vita produttiva all’interno di gabbie che vengono distribuite nei capannoni con più piani. Luce e ventilazione sono artificiali. Solitamente e’ una pratica usata solo per la produzione di uova. A terra: tanti capi per mq; gli animali passano la loro vita all’interno di capannoni chiusi. Solitamente si usa sia per la produzione di uova che per la carne (polli allevati a terra). L’allevamento a terra è “intensivo” quando raggiunge gli standard industriali con l’uso di luci artificiali sempre accese per invogliare il pollo a mangiare continuamente e dormire di meno, alimentazione spinta (molto calorica, per far aumentare velocemente di taglia l’animale e farlo arrivare il prima possibile alla macellazione. Se si tratta di galline ovaiole, l’alimentazione forzata serve a far produrre più uova, ma il risultato sarà un uovo più infiammatorio per il nostro organismo), ventilazione forzata (viene regolata con dei ventilatori). Tutto ciò è una vera e propria forzatura a livello biologico per l’animale.

tanti capi per mq; gli animali passano la loro vita all’interno di capannoni chiusi. Solitamente si usa sia per la produzione di uova che per la carne (polli allevati a terra). L’allevamento a terra è “intensivo” quando raggiunge gli standard industriali con l’uso di per invogliare il pollo a mangiare continuamente e dormire di meno, (molto calorica, per far aumentare velocemente di taglia l’animale e farlo arrivare il prima possibile alla macellazione. Se si tratta di galline ovaiole, l’alimentazione forzata serve a far produrre più uova, ma il risultato sarà un uovo più infiammatorio per il nostro organismo), (viene regolata con dei ventilatori). Tutto ciò è una vera e propria forzatura a livello biologico per l’animale. All’aperto: pochi capi per mq. Gli animali vivono in capannoni che dispongono di un pascolo esterno e possono razzolare a piacimento.

pochi capi per mq. Gli animali vivono in capannoni che dispongono di un pascolo esterno e possono razzolare a piacimento. Biologico: pochi capi per mq. Gli animali vivono in capannoni che dispongono di un pascolo esterno e possono razzolare a piacimento. L’alimentazione prevede solo alimenti certificati come biologici e senza mangimi OGM.

(Fonte: ciboserio.it)