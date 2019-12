Selvaggia Roma torna a scusarsi per la frase sui bambini africani

Selvaggia Roma è tornata a parlare della frase sui bambini dell’Africa per la quale è stata condannata dal web.

A Live – Non è la d’Urso, ieri sera, Selvaggia Roma è tornata a parlare di quanto accaduto nei giorni scorsi quando, per pubblicizzare un prodotto dietetico ha paragonato la sua pancia a quella dei bambini africani. Un commento infelice che ha subito scatenato il web.

Nel giro di poche ore, infatti, in tanti hanno iniziato a lasciare commenti negativi sui social, scrivendole anche messaggi pesanti in privato.

Un attacco che l’ex di Francesco Chiofalo non ha assolutamente gradito e che ha condannato a sua volta, ritenendolo eccessivo, cattivo e ingiustificato. E, visto che le offese pare siano continuate per giorni, l’ex concorrente di Temptation Island ha pensato bene di estendere le proprie scuse ed il proprio punto di vista anche alla tv, parlando dell’accaduto da Barbara d’Urso.

La Roma si scusa ancora una volta per quanto detto sui bambini africani

Le parole usate da Selvaggia Roma sui bambini africani non sono state tra le più felici e questa è una realtà che lei stessa ha più volte confermato. Durante una delle sue storie, infatti, al fine di pubblicizzare un prodotto dietetico, la Roma ha dichiarato di avere il metabolismo fermo e che la sua pancia stava diventando come quella dei bambini africani.

Parole che hanno subito irritato il web che le ha dato della razzista e dell’omofoba, offendendola in modi diversi e arrivando persino ad augurarle la morte.

Una reazione che Selvaggia non ha per nulla gradito, tanto da dirlo in diretta tv, aggiungendo che non è affatto razzista visto che lei per prima è africana da parte di padre che è tunisino.

Dopo aver fatto le dovute precisazioni, ed aver parlato ancora una volta del massacro mediatico al quale è stata ingiustamente sottoposta, la Roma è comunque tornata a scusarsi, ammettendo di aver avuto una brutta uscita motivata dal fatto che nella sua città è un modo di dire che lei ha però ammesso di aver usato con leggerezza.

Basteranno le sue parole a placare quella parte di web che ancora non sembra aver digerito le sue parole?