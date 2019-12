Pomeriggio 5: Valentina Vignali rivela perché si spoglia su Instagram

Pomeriggio 5: Valentina Vignali ospite di Barbara d’Urso ha rivelato perché si spoglia per le foto su Instagram

Pomeriggio 5 ha ospitato ancora una volta Valentina Vignali. La sportiva è spesso vittima di commenti negativi sul web a causa di alcuni suoi scatti sexy postati su Instagram.

In molti, sia uomini sia donne, non trovano carino che l’ex concorrente di Barbara d’Urso scelga di posare per alcuni scatti sensuali, ma negli studi di Cologno ha rivelato il motivo che l’ha spinta a scegliere di pubblicare determinate foto sul web.

Pomeriggio 5: Valentina Vignali svela perché fa foto sexy

A Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha trattato ancora una volta il tema del sessismo, discutendo negli studi di Cologno se alcuni commenti sono sessisti o meno. Tra gli ospiti di oggi non poteva mancare Valentina Vignali che ha rivelato di essere vittima degli haters a causa degli scatti postati su Instagram ritenuti fin troppo sexy.

In studio, gli opinionisti di Barbara d’Urso hanno chiesto alla sportiva come mai sceglie di posare per certe foto quando è impegnata in una professione di tutto rispetto.

Valentina Vignali a Pomeriggio 5 ha dichiarato che purtroppo con il basket non si mangia, in quanto le giocatrici di sesso femminile hanno dei guadagni davvero minimi.

Molte, infatti, sono costrette a fare un doppio lavoro per potersi mantenere e per questo motivo ha scelto di posare per alcuni scatti sexy da postare su Instagram e di affiancare alla professione di sportiva anche quella di influencer.

Oltre l’ospitata a Pomeriggio Cinque, la Vignali ha fatto molto discutere per una dedicata al suo fidanzato, ma non solo. Valentina Vignali a Pomeriggio Cinque ha anche rivelato di essere vittima degli haters ancora di più da quando ha preso parte al reality di Barbara d’Urso.

Il Grande Fratello l’ha messa in crisi a causa dei chili di troppo presi, e attualmente persi, durante la sua permanenza nella casa dove non l’è stato possibile allenarsi come fa da sempre durante la sua vita di tutti i giorni.

Valentina Vignali, purtroppo, è ancora una volta vittima di sessismo. Siamo sicuri che se fosse stata un uomo avrebbe avuto le stesse critiche sul web?