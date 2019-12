Oroscopo di Dicembre | Il momento romantico perfetto per ogni segno zodiacale

Scopri quale può essere il tuo momento romantico perfetto per il mese di Dicembre. Il consiglio delle stelle, segno per segno.

Dicembre è ormai arrivato e l’aria di festa è sempre più nell’aria. Il periodo che precede il Natale, però, non tocca da vicino solo le feste e la voglia di stare insieme ai propri cari ma rende tutti un po’ più romantici. Chi vive un rapporto di coppia, si sarà accorto di come la voglia di trascorrere insieme dei momenti speciali con la persona amata sia sempre più nell’aria e questa è una cosa che tende a durare per tutto il mese. Perché quindi non approfittarne per trovare qualcosa di speciale da fare insieme? Ognuno di noi ha un sogno nel cassetto o una fantasia che considera come un momento speciale e spesso metterli in pratica può essere più semplice di quanto non si pensi. Tuttavia, in mancanza di idee è sempre possibile affidarsi al proprio segno zodiacale (o a quello della persona che si ama) per creare un momento speciale da condividere insieme. Le stelle infatti, possono influenzare anche il modo di vivere determinate esperienze rendendole più o meno piacevoli in base al segno zodiacale. Per questo motivo, oggi, dopo aver visto perché è bello avere una persona del Sagittario nella propria vita e quali segni zodiacali hanno un grande spirito natalizio, proveremo a capire quale può essere il momento romanico perfetto per ogni segno dello zodiaco in questo mese di Dicembre. Trattandosi di un aspetto che ha a che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più completa di cosa organizzare.

Astrologia: Il momento romantico perfetto nel mese di Dicembre per ogni segno zodiacale

Ariete – Praticare insieme uno sport

I nati sotto il segno dell’Ariete non sono noti per il loro romanticismo quanto per la voglia di fare che non li abbandona mai. Se stanno in coppia con qualcuno, quindi, questo mese di Dicembre, potrebbero vivere al massimo una mattina o un pomeriggio nel quale condividere una delle loro più grandi passioni, ovvero l’attività fisica, ancor meglio se all’aria aperta.

Andare a correre insieme, pattinare sul ghiaccio o sfidarsi ad una partita di tennis potrebbe portarli a sentirsi su di giri per tutto il giorno e trascorrere così del tempo prezioso insieme a chi amano. Dopotutto lo sport genera emozioni positive che subito dopo possono essere riversate anche in qualcosa di più rilassante come una pausa nella quale concedersi qualcosa di buono da mangiare o una passeggiata romantica, giusto per far contente entrambe le parti.

Toro – Creare insieme qualcosa di buono in cucina

I nativi del Toro amano tantissimo il periodo delle feste di Natale perché in esso sentono di poter vivere in piena comfort zone, condividendo il tempo libero con le persone che amano e trascorrendo quante più ore possono nel tanto amato focolare domestico. Cosa c’è di meglio quindi del mettersi in cucina per sfornare qualcosa di buono a tema natalizio? Farlo in coppia sarebbe per loro il massimo della felicità, specie se anche dall’altra parte ci sono lo stesso entusiasmo e voglia di fare. Via libera quindi ad infornate di biscotti, casette di pan di zenzero da costruire insieme e torte da assaporare a colazione, approfittandone per ricordare i bei momenti vissuti insieme. Si tratta di qualcosa che per loro è estremamente speciale e che pertanto rappresenterà uno dei regali di coppia più belli da dedicarsi nel periodo delle feste di Natale.

Gemelli – Fare un’esperienza di gioco insieme

Ok, forse di romantico ha davvero poco e probabilmente non ricorderà molto il Natale, per i nati sotto il segno dei Gemelli, però, un momento speciale da vivere con la propria metà è quello trascorso giocando insieme. Escape room, o esperienze simili sono perfette per i nativi del segno che si sentiranno carichi di adrenalina e di aspettativa, cosa che li porterà ad essere più euforici che mai, al punto da risultare quasi contagiosi. Il tutto si potrebbe poi concludere con una cena fuori o con un momento un po’ più da coppia, magari andando in giro a far shopping o facendo una passeggiata romantica che, appagati come non mai, i Gemelli vivranno senza troppi problemi e quasi senza annoiarsi.

Cancro – Bevendo una cioccolata calda insieme davanti ad un film

Che i nativi del Cancro siano pigri per natura è ormai risaputo e questo aspetto tende ad aumentare nel periodo delle feste, quando stanchi per il surplus del lavoro, vogliono solo poter tornare a casa per rilassarsi un po’. Convincerli ad uscire può essere quindi una vera e propria impresa. Niente paura, però, perché anche a casa ci sono cose che si possono fare in due e che con un po’ di impegno possono ricreare un’atmosfera romantica. Un esempio? Guardare un bel film natalizio, magari a sfondo romantico, sorseggiando una buona cioccolata calda. Ancor meglio se al tutto si accompagna una fetta di pandoro o qualche biscotto glassato. In questo modo il mood delle feste sarà completo e i nativi del segno potranno gioire per il loro momento speciale vissuto in compagnia della persona che amano.

Leone – Partecipare insieme ad una festa

I nati sotto il segno del Leone amano divertirsi e poter attirare l’attenzione. Se in coppia tutto ciò si raddoppia portandoli a voler mostrare a tutti la propria felicità. Nel mese di Dicembre, quindi, un momento prezioso da condividere con la propria metà può essere quello dato da una festa alla quale partecipare come coppia, indossando abiti eleganti e mostrandosi in giro. Ancor meglio se c’è modo di partecipare a qualche concorso come la coppia più bella, cosa che accenderebbe il loro spirito competitivo, portandoli a dare il meglio di se sia come coppia che individui. Un momento che non dimenticherebbero di sicuro e che tra tanti diventerebbe uno dei loro ricordi di coppia più belli.

Vergine – Una cena sul divano da condividere

I nativi della Vergine sono piuttosto pigri e non amano grandi novità. Per loro, i momenti speciali sono quelli in cui riescono a rilassarsi insieme alle persone che amano, magari mangiando o bevendo qualcosa di buono. Per questo motivo, in questo mese di Dicembre, un momento romantico insieme perfetto potrebbe essere quello che li vede intenti, con la loro dolce metà, a guardare diverse puntate della loro serie preferita, magari mangiando una pizza e terminando con qualcosa di dolce. Un modo soft per trasgredire? Cenare sul divano tra coccole e visione rilassata di ciò che piace ad entrambi. Stare accoccolati sotto le coperte, senza pensieri, è qualcosa che per loro non ha prezzi, che li rilassa e che li fa sentire nella loro comfort zone, quella dalla quale non uscirebbero mai.

