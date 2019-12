Makeup | Trucco da sera romantico e luminoso -VIDEO

Un trucco da sera romantico e molto luminoso realizzato dalla bravissima makeup artist Clio. Un makeup perfetto da sfoggiare durante le feste natalizie.

Se siete delle amanti del makeup sofisticato e dal finish luminoso, non perdete questo meraviglioso trucco da sera realizzato da Clio. Un look davvero raffinato e ricco di sfaccettature che donano al volto luminosità. Tonalità fresche e naturali che regalano immediatemente un aspetto curato e giovane.

Scopriamo insieme come realizzare questo makeup che sarà perfetto anche per inaugurare il nuovo anno nella notte di San Silvestro.

Come realizzare il makeup romantico e luminoso, il video tutorial

Per realizzare il makeup da sera romantico e luminoso, avrete bisogno di:

primer per il viso

fondotinta liquido

correttore liquido

cipria

matita occhi marrone

palette di obretti rosati

ombretto marrone

ombretto dorato

ombretto chiaro shimmer

eyeliner marrone

ciglia finte

colla per ciglia finte

mascara

tinta labbra pescata

terra abbronzante

blush

illuminante viso

glitter occhi dorato

Dopo aver steso il primer su tutto il viso, avendo cura di sfumarlo bene, si passerà al trucco occhi. Creare una bordatura dell’occhio con una matita marrone, più soft rispetto al nero e sfumarla con un pennello. Applicare un ombretto rosato sulla palpebra mobile ed una gradazione più intensa sulla piega dell’occhio sfumando verso l’esterno. Al centro della palpebra mobile picchiettare un ombretto dorato e nell’angolo interno dell’occhio un ombretto chiaro e luminoso.

Applicare una riga di eyeliner marrone e delle ciglia finte a ciuffetti. Rendere le ciglia voluminose con un mascara nero. Per la base viso, applicare il fondo liquido, il correttore e sfumare tutto con la spugnetta. Con una cipria opacizzare la base, applicare la terra abbronzante, il blush e l’illuminante. Sulla labbra una tinta pescata molto naturale, regalerà un sorriso fresco e femminile. L’illuminante, metterà in risalto gli zigomi in modo delicato.

L’effetto finale del makeup sarà davvero luminoso e sofisticato. Realizzarlo sarà semplice, basterà seguire tutte le fasi nel video tutorial di Clio Makeup!