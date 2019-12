Ida Platano e Riccardo Guarnieri | Cos’è successo dopo la proposta di matrimonio

Cos’è successo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo la proposta di matrimonio avvenuta nel corso della registrazione del trono over di Uomini e Donne?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono due dei protagonisti più discussi del trono over di Uomini e donne. Dopo numerose discussioni, Riccardo, nella scorsa registrazione del trono over, ha chiesto ad Ida di sposarlo, ma cos’è successo dopo quel momento? I due sono finalmente felici e innamorati pronti per vivere l’amore nato in trasmissione?

Trono over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo la proposta di matrimonio a Uomini e Donne: lei sorride sui social, lui sparito

Ida e Riccardo, dopo la proposta di matrimonio avvenuta durante l’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, sono tornate alle proprie vite. Almeno questo è quello che si evince dal profilo Instagram di Ida. La dama continua a dividersi tra il lavoro e la sua vita da mamma regalando i suoi sorrisi ai fans. La Platano, infatti, aggiorna quotidianamente il proprio profilo e nelle sue storie appare sempre serena, sorridente e felice. E Riccardo, invece?

Di Riccardo Guarnieri, invece, non c’è traccia. Rispetto alla Platano, il cavaliere è sicuramente meno presente sui social. Dopo la dedica d’amore ad Ida e averle chiesto di sposarlo è completamente sparito. La Platano, dunque, avrà rifiutato la proposta? In attesa di scoprirlo, i followers stanno puntando il dito contro la Platano.

“Non mi è mai piaciuto Riccardo, ma devo ammettere che non ha tutti i torti, fai tutto solo ed esclusivamente a favore di telecamera e cerchi ossessivamente l’approvazione di quello che tu reputi il “tuo” pubblico. Hai messo in scena una soap opera umiliando pubblicamente quello che definisci il tuo “amore”, il tuo unico amore è la telecamera”, scrive un utente. E ancora: “questa è una furbona”, “È solo una persona finta come le lenti color lucertola che indossa..”, “business”. C’è, poi, chi difende Ida considerandola una donna davvero innamorata.