Disney | Il gesto nobile che tocca il cuore di tutti e diventa virale

Disney consente a un fan gravemente malato di vedere in anteprima Star Wars IX. Quest’ uomo inglese stava morendo col desiderio di guardare l’ultimo episodio della saga intergalattica, la Disney con un nobile gesto ha realizzato questo sogno.

Ricoverato in un reparto di cure palliative nella contea di Hampshire, in Inghilterra, un paziente gravemente malato ha potuto vedere in anteprima l’episodio IX di Star Wars. In compagnia di suo figlio questo padre ha potuto assistere a questa proiezione unica, grazie alla generosità della Disney.

Questo fan sfegatato dell’universo creato da George Lucas aveva affidato a Twitter il suo ultimo desiderio prima di morire, quello di guardare l’ultimo episodio della saga intergalattica. I navigatori della rete hanno condiviso il messaggio finchè non è stato letto dalla persona giusta “vedrò cosa posso fare”, ha dichiarato Bob Iger, CEO della Disney. Skywalker’s Ascension è molto atteso dai fan della saga e per una buona ragione, questo episodio concluderà il ciclo Skywalker iniziato nel 1977 con A New Hope.

Sembra un gesto di poco conto eppure questo gesto non potrebbe essere stato più generoso da parte della Disney. Quando la vita si sta per spegnere niente sembra avere più importanza, a volte si finisce col pensare alle cose più banali, per esempio al fatto che non si avrà più la possibilità di vedere l’ultimo episodio di una saga che ci ha fatto compagnia per gran parte della vita. L’azienda Disney è una costante nella vita di molti, ha toccato il cuore di questo fan morente e con lui ha toccato anche il cuore degli internauti, motivo per cui questo gesto non è passato inosservato ma è diventato virale.

“Pensavo che non avrei mai visto l’episodio che stavo aspettando di vedere da anni, non riesco ancora a crederci, l’unico modo in cui posso esprimere ciò che sento è col dire di aver vinto un milione di sterline alla lotteria “, ha detto. Anche l’attore americano Mark Hamill, che interpreta l’iconico personaggio di Luke Skywalker, ha reagito dopo aver ascoltato la notizia: “Spero che questo paziente non solo abbia apprezzato il film, ma sarà lieto di sapere che l’ho visto davanti a me “, ha twittato.

Non possiamo essere più grati, anche la famiglia del paziente ha ringraziato i team Disney. “Siamo veramente commossi – da una semplice conversazione a questa incredibile dimostrazione di generosità, questi ultimi giorni sono stati favolosi e tutte quelle persone meravigliose che ci hanno visitato, così come i messaggi e i doni che abbiamo ricevuto, hanno Abbiamo avuto l’opportunità di parlare con nostro figlio della realtà della salute di suo padre “, ha detto la moglie dell’uomo.