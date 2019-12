A Natale in forma grazie ad alloro e cannella

Una buonissima tisana cannella e alloro ci farà arrivare in forma a Natale e perdere i kg in accesso che ci permetteranno di affrontare in modo più sereno i cenoni.

I rimedi della nonna, lo sappiamo, sono sempre i migliori e oggi noi di Chedonna vi proponiamo un antidoto naturale per perdere peso. Forse non si tratta di un vero e proprio miracolo ma sicuramente ci permettere di vivere in modo di tranquillo le feste di natale. Ecco quindi la tisana naturale alloro e cannella digestiva e riparatrice.

Sia l’alloro che la cannella sono due ingredienti già conosciuti dal mondo antico tanto che ne facevano già uso i greci e romani. Alloro e cannella hanno ottime proprietà sia digestiva che tonificante e soprattutto diuretica. Bere una tazza di tisana dopo i pasti ci aiuterà a digerire ma non solo, ma soprattutto questa tisana sarà un rimedio depurativo, diuretico, saziante.

Altra proprietà di questi due magici ingredienti è che hanno la grande capacità di regolare il metabolismo. L’alloro ci permette di eliminare le tossine e di abbassare i livelli di zuccheri nel sangue. Inoltre sono ottimi per regolarizzare la circolazione del sangue.

Tisana alloro e cannella, un elisir per il nostro corpo

Nessun trucco e nessuna regola particolare: la tisana con alloro e cannella è pronta in pochissimo tempo.

Ingredienti:

acqua 1 litro

cannella 2 stecche

alloro 5 foglie

Preparazione:

Prendiamo l’alloro essiccato e la canna a stecche, solo in questo modo i benefici della nostra tisana saranno ottimi.

Portiamo all’ebollizione 1 litro di acqua dopo di che possiamo mettere la cannella e l’alloro. Facciamo bollire per un po’ e poi lasciamo in infusione per almeno 20 minuti. Quando la nostra tisana sarà pronta lasciamo riposare ancora per 30 minuti.

A questo punto coliamo il liquido e riponiamolo in una bottiglia, la migliore sarebbe una di vetro. Per avere l’affetto desiderato dovremo bere la prima tazza a digiuno e successivamente dopo o pasti principali. Utilizzare questo rimedio 2/3 volte la settimana per ottenere risultati certi.