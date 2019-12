Come vestirsi a Natale | I 5 abbinamenti vincenti per un look sexy

Come vestirsi a Natale | I 5 abbinamenti vincenti per un look...

Il perfetto outfit di Natale non cede mai all’eccesso ma ciò non vuol dire che non si possa trovare una via chic per renderlo anche un po’ sexy. Scopriamo gli abbinamenti su cui puntare.

Il caro vecchio detto dice “a Natale siamo tutti più buoni” ma noi ci sentiamo di parafrasarlo senza troppe remore in “a Natale siamo tutti più sobri”.

Eh già, perché se c’è una regola che guida universalmente la scelta dell’outfit di Natale è proprio quella della sobrietà. Per esser chic durante le Feste gli eccessi di ogni genere vanno rigorosamente banditi: non troppo corto, non troppo scollato, non troppo trasparente ma nemmeno troppo spento, troppo sportivo, troppo estroso. Insomma, mai come in questo caso, less is more!

Questo però non vuol certo dire rinunciare a stile e personalità. Si può essere donne, originali e impeccabili anche a Natale e senza valicare il sottile confine dell’eccesso. E vi diremo di più: si può essere anche sexy!

Già perché non serve scoprire troppe porzioni di pelle per sedurre. Si tratta in effetti di un gioco sottile che noi donne impariamo sempre più a gestire attraverso accostamenti ben ponderati e strategicamente organizzati.

Come realizzare allora tutto ciò a Natale? Scopriamo insieme gli abbinamenti per un look Natalizio super sexy.

Outfit Natale: 5 abbinamenti all’insegna della seduzione

Vi avevamo illustrato in precedenza Come (non) vestirsi a Natale? Accessori e dettagli da evitare, una serie di accostamenti sbagliati e scelte mal ponderate che, il più delle volte, risultavano colpevoli proprio di venir meno al buongusto che dovrebbe invece guidare ogni nostra scelta per l’outfit di Natale.

Compito di CheDonna.it quest’oggi sarà proprio guidarvi nella scelta di un look che sappia rispettare i limiti del buongusto ma, al tempo stesso, farvi apparire iperfemminili e molto seducenti.

Il look per un Natale sexy è servito.

Mini dress e stivali cuissardes – Può essere un abitino in velluto ma anche un comodo maximaglione, magari con qualche decorazione a tema natalizio. Lo stivale sopra il ginocchio sarà poi la vera e propria ciliegina sulla torna, ciò che saprà dare il tocco di seduzione finale: una minuscola porzione di pelle rimarrà tra l’abitino e le scarpe, sopperendo così sia alla cortezza del primo che alla lunghezza del secondo e concedendo molto all’immaginazione e poco alla vista.

Abito rosso e calze ricamate – Il rosso è il colore per eccellenza del Natale (abbinarlo bene è un’arte che vi abbiamo illustrato in Come vestirsi a Natale | Abbinare colori natalizi per eccellenza: rosso e oro), mentre un ricamo è ciò che sa rendere ricercati e preziosi i nostri collant, trasformandoli in un accessorio must per occasioni speciale come la cena della Vigilia o il pranzo di Natale.

Pelliccia e décolleté – A Natale non è certo cosa rara trovarsi in ambienti non propriamente caldi e confortevoli. Ecco allora che spesso nel look la parte vincente è proprio capospalla e scarpe. Se puntate sulla seduzione tacchi e pelliccia (ovviamente sintetica) saranno la vostra carta vincente. Un successo assicurato!

Glitter e velluto – Luce, luce e ancora luce. Brillare a Natale è un must e un tocco di glitter è la scelta perfetta per dare luce a un altro top della stagione, il velluto. Questo morbido tessuto accarezzerà le vostre forme esaltandole e rendendovi subito eleganti e, al tempo stesso, molto seducenti.

Gioielli e scollatura – Mi raccomando, non eccediamo nella profondità. Una bella collana e un pio di orecchini sapranno esaltare anche la scollatura più minimal, accentuando idealmente le forme e facendo cadere l’attenzione proprio lì dove più desideriamo.