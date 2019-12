Cheesecake | 3 Ricette super veloci per le feste Natalizie

Cheesecake | 3 Ricette super veloci per Natale. Al Limone, le mini cheesecake ai frutti bi bosco e la cheesecake alla Nutella senza uova: Scopri le ricette perfette

Questo Natale porta in tavola la bontà senza rinunciare alla linea. Per te 3 ricette super veloci, perfette per tutti i gusti e, soprattutto buonissime. La cheesecake alla nutella fredda senza uova, la mini cheesecake ai frutti id bosco e, infine, la cheesecake al limone. Tre delizie a cui non puoi rinunciare! Ingredienti e procedimento di seguito.

Cheesecake al limone | La Ricetta

Uno dei miglior Cheesecake che io abbia realizzato, fresco, cremoso e libidinoso allo stesso tempo che ha conquistato tutta la famiglia. Il contrasto tra il sapore dolce della crema al formaggio si sposa con quello della gelatina al limone dal sapore agrumato pungente conferendo a questo Cheesecake al limone un sapore davvero particolare. Scopriamo gli ingredienti e il procedimento, ricordando che i tempi di preparazione per questa cheesecake è di 40 minuti totali.

Ingredienti per uno stampo di 22 cm

200 gr di biscotti digestive

80 gr di burro

330 gr di philadelphia

12o gr di zucchero a velo

125 gr di yogurt al limone

1 limone

8 gr di gelatina in fogli

200 ml di panna per dolci

Ingredienti per la gelatina al limone

80 gr di zucchero

2 cucchiai di maizena

200 ml di acqua

1 limone

Procedimento

Come prima cosa, una volta che avete tutti gli ingredienti dovete:

Frullare i biscotti nel mixer e mescolarli insieme al burro fuso fino ad ottenere un composto omogeneo.

Versate il composto di biscotti sul fondo di uno stampo a cerniera e riponete in frigo.

Far ammorbidire i fogli di gelatina in acqua fredda quindi strizzateli e fateli sciogliere sul fuoco con un cucchiaio di latte

In un’ampia ciotola lavorare a crema la philadelphia e lo zucchero a velo quindi aggiungere lo yogurt al limone, la scorza grattugiata ed il succo di limone.

Lavorate a crema il composto quindi aggiungete la gelatina sciolta e mescolate. In ultimo aggiungere alla crema del cheesecake la panna montata.

Amalgamate la crema con un cucchiaio di legno fino ad ottenere una crema liscia e omogenea

Riprendete lo stampo a cerniera dal frigo e versate sulla base di biscotti il composto ottenuto. Livellate il più possibile e riponete il cheesecake al limone in frigo per 2 ore.

Una volta raffreddato la cheescake al limone, preparare la gelatina al limon e per la guarnizione.

e per la guarnizione. In un pentolino mettere zucchero, l’ amido di mais e la buccia grattugiata di limone grattugiata finemente e mescolare.

Aggiungere l’acqua e il succo di limone e mescolare, quindi accendere la fiamma e portare ad ebollizione

Mescolare di continuo e far cuocere circa ancora per 5 minuti o fino a che la gelatina non si sarà addensata, quindi aggiungere una puntina di colorante giallo.

Lasciar raffreddare la gelatina quindi riprendere il cheesecake al limone dal frigo e spalmarla su tutta la superficie del dolce.

Rimettere il cheesecake in frigo per un’ora quindi toglierlo dallo stampo a cerniera, disporlo su un piatto da portata e guarnirlo con degli spicchietti di limone fresco

Tagliate la vostra cheesecake al limone e servite!

Mini cheesecake ai frutti di bosco | La ricetta

Una base di biscotto friabile, uno strato di crema spumosa e aromatica e per finire una dolce ricopertura di coulis realizzata con frutti di bosco: si presentano così le nostre mini cheesecake perfette da portare in tavola il giorno della Vigilia di Natale. Gli ingredienti semplici a basso indice glicemico sono una delizia per tutti i palati. Il procedimento è semplice e ogni porzione contiene 550 kcal.

Ingredienti per 4 Mini cheesecake

Biscotti Digestive 150 g

Burro 60 g

Per la Crema:

Formaggio fresco spalmabile 125 g

Ricotta 125 g

Zucchero a velo 35 g

Panna fresca liquida 100 g

Gelatina in fogli 8 g

Baccello di vaniglia 1

Per la Copertura ai frutti di bosco:

Frutti di bosco 200 gr

Gelatina in fogli 4 gr

zucchero di canna 30 gr

Menta q.b.

Frutti di bosco per guarnire q.b.

Procedimento

Per realizzare le mini cheesecake per prima cosa occupatevi della base: in un mixer versate i biscotti secchi e frullateli finemente, poi trasferiteli in una ciotola, aggiungete il burro fuso e mescolate con un cucchiaio di legno così da ottenere un composto umido.

Adagiate dei coppapasta del diametro di 7,5 cm e con un bordo di 4,5 cm su un vassoio rivestito con carta forno, versate all’interno di ciascuno ¼ delle briciole di biscotto e compattate bene il composto con il dorso del cucchiaio per formare la base.

Ponete il tutto a raffreddare in frigorifero per almeno mezz’ora. Ora occupatevi della crema: in una ciotola con acqua fredda ammollate i fogli di gelatina per circa 10 minuti, in modo da ammorbidirli.

Prendete 50 g di panna dalla dose totale e ponetela in un pentolino a scaldare, una volta che la gelatina si sarà ammorbidita, strizzatela e scioglietela nella panna calda a fuoco spento mescolando con un frusta così non si formeranno i grumi. Lasciate raffreddare.

In una ciotola versate la ricotta, il formaggio spalmabile e lo zucchero a velo, montate con le fruste elettriche per amalgamare e poi aromatizzate con i semi del baccello di vaniglia

Versate anche la restante dose di panna e quella nel pentolino, dove avete sciolto la gelatina.

Continuate a montare il composto con le fruste fino a quando non sarà morbido e spumoso

Riprendete gli stampini con le basi, riempiteli fino al bordo con la crema, livellando la superficie con il dorso di un cucchiaio. Lasciate rassodare le mini cheesecake per almeno 4 ore in frigorifero.

Mentre i dolcetti rassodano, preparate la coulis: lavate e asciugate i frutti di bosco, quindi tagliateli a pezzi e versatele in un pentolino, aggiungete lo zucchero di canna e cuocete a fuoco basso per 10 minuti,

terminata la cottura i frutti di bosco saranno morbidi. Nel frattempo lasciate ammorbidire la gelatina nell’acqua fredda.

Quanto i frutti di bosco saranno pronti, passateli ancora caldi attraverso un colino, pressate con la spatola e raccogliete la purea in una ciotola. Aggiungete la gelatina strizzata e mescolate con la frusta per scioglierla con cura.

Riprendete le mini cheesecake rassodate e distribuite nei 4 stampi la coulis.

Riponete nuovamente in frigo a rassodare per 1 ora e poi servite le vostre mini cheesecake guarnendole con frutti di bosco e foglioline di menta fresca.

Cheesecake alla Nutella | La ricetta fredda senza uova

La Cheesecake alla Nutella è unagolosissima Torta fredda a base di biscotti secchi, Philadelphia e Nutella. Senza uova, Senza gelatina e Senza cottura! Super facile e veloce da preparare!Pochissimi ingredienti, che assemblati sapientemente tra loro, danno vita ad una Cheesecake alla Nutella strepitosamente buona e fresca con una base croccante e fruttata, dal piacevole accento di nocciole; una consistenza cremosa e vellutata fatta solo di formaggio fresco e crema Nutella che non risente affatto dell’assenza di gelatina e si taglia perfettamente! A completare il dolce, un topping di cioccolato in scaglie, che potete sostituire con granella di nocciole o gocce di cioccolato! Pura poesia per le papille gustative, il cui gusto diventa un irresistibile morso di cioccolato alle nocciole. La Cheesecake alla Nutella è il dolce perfetto per le tue feste Natalizie. La cheesecake alla nutella è senza cottura, rendendo il procedimento super veloce: solo 20 minuti! Scopriamo gli ingredienti e il procedimento

Ingredienti per uno stampo di 16-22 cm

400 gr di Nutella oppure crema spalmabile alle nocciole

400 gr di Philadelphia classica

170 gr di biscotti Digestive o altri biscotti secchi a disposizione

30 gr di nocciole da ridurre in polvere

100 gr di burro fuso

1 cucchiaio di miele

100 gr di cioccolato al latte in tavoletta (oppure cioccolato fondente, gocce di cioccolato, granella di nocciole)

Procedimento

In una ciotola, mescolate insieme i biscotti secchi precedentemente sbriciolati con il mixer e le nocciole ridotte in polvere con il burro fuso e il miele

Adagiate il composto di Biscotti in una teglia apribile, schiacciando bene con le dita, fino a livellare perfettamente la superficie.

Riponete la base dalla Cheesecake in frigo per almeno 15 minuti.

Mescolate in una ciotola con una spatola la Philadelphia e la Nutella, avendo cura di mescolare bene, affinché si formi un composto cremoso e uniforme

Quando la base è fredda, versateci il composto di Nutella cremoso.

Livellate la superficie con una spatola: riponete in frigo, nella parte bassa più fredda, per almeno 2 ore.

Trascorso il tempo indicato, la Cheesecake alla Nutella è pronta, staccate i bordi con un coltello affilato e poi aprite la tortiera.

Rifinite i bordi con il coltello quindi riponete il dolce nuovamente in frigo.

Come realizzare i riccioli di cioccolato

Il cioccolato dev’essere freddo di frigo. Quindi: