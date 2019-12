Andare in bicicletta fa bene anche in inverno

Scopriamo insieme i motivi per cui andare in bicicletta è una buona scelta anche inverno.

Che andare in bicicletta faccia bene è una cosa risaputa. Dopotutto ci si mette in movimento e si gode del sole e dei suoi effetti positivi. Ma cosa accade in inverno? La maggior parte delle persone tende a mettere in pensione la propria bici per tutto il periodo invernale, dicendosi che andare in giro con il freddo o, ancor peggio, con la pioggia sia poco salutare. In realtà, se proprio vogliamo parlare di salute, andare in bici è un ottimo modo per prendersi cura di se anche in inverno e basta indossare l’abbigliamento giusto per far si che freddo e pioggia non siano più un problema.

Bicicletta, ecco perché è bene usarla anche inverno

Sebbene le temperature rigide siano sempre un’ottima scusa per muoversi di meno, andare in bicicletta è sempre un buon modo per mantenersi in forma senza troppi sforzi. Ciò che conta è usare l’abbigliamento adatto, fare brevi tratti e non uscire quando fuori ci sono nebbia e piogge così forti da poter risultare pericolose. Andare in giro in bici anche d’inverno è infatti utile per diversi motivi. Proviamo a scoprire quali sono.

Si evita il traffico. Chi è solito andare in bicicletta lo sa bene. Con due pedalate si arriva praticamente ovunque e tutto eliminando uno dei problemi più grandi dello spostarsi, ovvero il traffico. Oltre a guadagnare del tempo da spendere in cose più piacevoli, ciò aiuta anche a vivere la propria quotidianità con maggior relax e senza lo stress che per molti, specie quando devono trascorrere ore in coda, è causa di forti emicranie e malumori.

Si combatte lo stress. Secondo un recente studio, chi pedala tende ad essere meno stressato. L’attività fisica fa tanto ma il poter osservare il mondo da una visuale privilegiata aiuta la mente a spaziare e a rilassarsi.

Ci si sente più energici. Andare in bici è un’attività fisica che in quanto tale porta con se tutti i benefici che ne conseguono. Ad essi si può unire la dinamicità data dall’essere sempre pronti ad inforcare la bici per andare. Questo, sempre secondo alcuni studi, consente di sentirsi più energici.

Migliora la concentrazione. Sembra che pedalare aiuti a migliorare la concentrazione, specie se si fa per andare a scuola o al lavoro. Per pedalare, dopotutto, è indispensabile stare costantemente attenti ai pedoni e alle auto e questo rende la mente più attiva.

Si respira meno smog. Da alcuni studi è emerso che andare in bici fa incamerare meno smog rispetto ad altri modi di muoversi e ciò perché pur stando a volte tra le macchine, il tempo di sosta e di contatto con le aree inquinate è decisamente inferiore rispetto a quello di chi è costretto a starci per delle ore. Inoltre, cosa non meno importante, andare in bici rende ecologici perché ci si muove senza inquinare.

Ora che abbiamo scoperto quali sono i motivi per cui andare in bici fa bene anche in inverno, serve solo prendere una bici e mettersi all’azione, ovviamente con un abbigliamento giusto che non faccia soffrire il freddo e che sia impermeabile per eventuali piogge improvvise.

Fonte: starbene.it