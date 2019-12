Non avete idee su come decorare l’albero di Natale, da quello tradizionale rosso a quello moderno? Ecco alcuni consigli per una scelta giusta.

l countdown per il Natale è iniziato, non avete deciso come abbellire l’albero di Natale e non avete nessuna idea? Non fatevi trovare impreparati e iniziate subito a pensare ai colori delle decorazioni.

È il momento giusto per acquistare le decorazioni natalizie, così creerete l’atmosfera del Natale a casa vostra.

Immancabile tra gli addobbi natalizi è senza dubbio l’albero, la scelta dipende da voi se lo gradite vero o artificiale, oppure grande, piccolo o la versione slim.

Albero tradizionale rosso

L’idea di realizzare l’albero di Natale rosso è di tendenza negli ultimi anni, è un must a cui tanti non sanno rinunciare.

Il rosso è il colore classico delle feste natalizie, che si associa sempre al Natale, basta pensare all’abito di Babbo Natale, alla sua slitta, quindi il colore perfetto per chi ama la tradizione e non vuole rinunciare ad addobbare l’albero di Natale in rosso.

Se siete tradizionalisti, il rosso è il colore giusto per decorare il vostro albero, magari alternando con il dorato o il bianco, con luci bianche o dorate a intermittenza,

Per abbellirlo, scegliete delle palline rosse magari glitterate, o realizzate all’uncinetto o potete mettere delle decorazioni in legno si sposano bene con questo colore. Chi preferisce dare un tocco vintage, può, basta che scegliere delle decorazioni in vetro, dipinte a mano, di forme svariate e con diverse sfumature.

Albero elegante e maestoso

Se la vostra casa ha un arredamento classico, un altro colore adatto è l’oro, un colore che brilla, ed insieme alle luci doneranno un’atmosfera elegante, intima e unica alla vostra casa. Le decorazioni dorate possono essere abbinate al colore rosso oppure se gradite il monocolore lasciate sole, magari creando movimento con forme e decorazioni diverse ma sempre color oro. Completate l’albero con un meraviglioso puntale a forma di stella o di angelo,magari con un bel vestito in stoffa colore dorato.

Albero in stile shabby chic

Lo stile shabby chic è uno dei trend di queste feste natalizie, è uno stile che regala un tocco di magia e di atmosfera durante le festività di natale.

E’ un albero che manifesta tutta la sua raffinatezza ed eleganza unica, le decorazioni in questo stile, sono un connubio perfetto tra il passato e la contemporaneità.

Le palline, gli oggetti sono molto delicati, sobri e i colori sono molto tenui, le forme sono classiche ma non troppo, ha un mood intimista che si adatta quasi a tutti gli arredamenti.

Negli ultimi anni va di tendenza, le decorazioni come i classici bastoncini di zucchero bianchi e rossi, le palline a tinta unita e di colori tradizionali come l’argento.

Abbellire l’albero con cuoricini, stelle imbottiti, fiocchi, fiori bianchi o rosa, che devono essere realizzati con scampoli di pizzo o di raso,magari alternando tra un ramo e l’altro con fili di perle di colore bianco o grigio chiaro. Le luci dovranno essere rigorosamente bianche.

Albero interamente bianco

Se siete amanti del colore bianco scegliete di creare l’atmosfera natalizia con l’albero total white. E’ un abete completamente bianco che si adatta a qualsiasi colore dal rosso al dorato, dal blu al rosa. Non solo, se avete una casa arredata in stile moderno, potete anche azzardare con decorazioni di colore nero, viola, fucsia, avete maggiore scelta. Sicuramente l’albero total white, abbellito con colori di tendenza, lo rende meno freddo, regalando così alla vostra casa la giusta atmosfera. Se siete romantici, optate ad abbellire l’albero con fiori in tessuto realizzati a mano, tutti gli ospiti rimarranno a bocca aperta.

Albero insolito

Siete alternativi e l’idea di decorare l’albero con i classici colori, non vi entusiasma? Date libero sfogo alla vostra fantasia, non è una regola addobbare l’albero con il rosso, il dorato o il blu. I colori di tendenza di quest’anno sono svariati, un esempio è l’albero realizzato in rosa cipria, che dona al vostro albero un effetto romantico e suggestivo, oppure il colore viola, più deciso e intenso. Sostituite la classiche palline con fiori, farfalle, sia in carta che in tessuto, così da creare un albero dal tocco più naturalistico.

Alberi originali

Chi non adora l’albero di Natale classico, intendiamo proprio l’abete, ne vero e nè artificiale, può optare alla realizzazione di un albero di natale realizzato con materiali diversi, ecco quali.

albero in metallo, in legno o in ceramica

albero alternativo: con un enciclopedia o dei libri

stickers decorativi da applicare su una parete libera

da applicare su una parete libera palline sospese dal soffitto

albero a parete

Albero in metallo, in legno e in ceramica, sono molto di tendenza, negli ultimi anni, soprattutto chi non ama il classico albero di Natale, si possono posizionare su delle mensole o su un mobile. In alternativa, anche gli alberi realizzati con libri, in questo modo, trasformate la vostra libreria in un albero di Natale, svuotatela e disponete i libri in modo da formare un tronco e una chioma.

L’idea che sta piacendo a molti, che spopola sui social network, è quello di realizzare un albero con le palline legate al soffitto con i fili di lenza. Sembra quasi magico questo albero, adatto soprattutto a chi ha una casa arredata in modo minimal. Il colore delle palle può essere uguale o diverso, dipende dai vostri gusti. Avete una parete completamente vuota nel salone? Acquistate degli stickers decorativi, come dei bellissimi fiocchi di neve bianchi o del colore che gradite, come il blu, il rosso, il dorato, molto dipende dal colore della vostra parete. Ricordate che si deve creare un distacco con la parete e inoltre il colore scelto degli stickers deve abbinarsi all’arredamento.

Infine, potreste dare vita a un albero del tutto anticonvenzionale, potete rappresentare su una parete un albero addobbato con luci e palline o anche realizzato interamente in legno con dei rametti.

Chiunque lo vedrà rimarrà incantato, di sicuro è un albero insolito, fuori dal comune e degno di vincere il primo premio tra gli alberi di Natale addobbati più innovativi ed eccentrici!