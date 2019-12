Se vi imbattette per la prima volta a realizzare l’albero di Natale, o per scelta di cambiare quello degli altri anni, ecco come organizzarsi per non commettere errori.

In commercio ci sono diversi alberi di Natale artificiali, il materiale impiegato di solito è in polietilene o in pvc, poi gli alberi possono essere di colore verde, innevati, completamenti bianchi o colorati come rosso, rosa o di colore autunnale delle conifere che tendono dall’arancio-giallo.

In genere l’albero di Natale è verde, ma ci sono tanti altri modelli in commercio, da quelli innevati o completamente bianchi.

I classici alberi verdi, ecco alcuni modelli.

Alberi in PVC : che donano un effetto realistico, ma sono presenti anche in polietilene, infatti sembrano alberi veri infatti vengono detti real feel. Quando si toccano quest’ultimi, sembra proprio toccare un abete vero. Sono più costosi, infatti si può optare agli alberi misti in polietilene che hanno solo i rami esterni realizzati con la nuova tecnologia, mentre quelli interni, che non sono ben in vista sono realizzati ancora in PVC.

i: per punte si intendono i rami, sicuramente più è fitto il numero di punte, più l’albero è pieno. Montaggi diversi : esistono alberi con i rami che si devono agganciare al tronco uno ad uno , ci vuole più tempo per montarlo. Albero con i rami ad ombrello, che si agganciano direttamente al tronco e vanno semplicemente aperti uno a uno, partendo dal basso verso l’alto. Infine potete scegliere quelli auto-montanti, sono alberi con rami a ombrello che mantengono la forma data. Una volta che si estrae l’albero dalla scatola, si mette in piedi e il gioco è fatto.

Se la scelta ricade su l’albero di Natale vero, rispetto a quello artificiale, in casa si crea un miscuglio di odori e sensazioni particolari, ma è pur vero che bisogna avere più cura. Per prima cosa, necessita di essere innanzitutto annaffiato, già appena si monta in casa, bisogna farlo ogni giorno, l’importante è che il livello dell’acqua non scenda al di sotto della base dell’albero. Rispetto a quello artificiale, perde gli aghi, quindi li potete raccogliere con l’aspirapolvere o con una scopa. Inoltre è poco adatto se avete i bambini in casa o animali domestici, in quanto sono potenzialmente pericolosi. In commercio ce ne sono diversi e questo può crearci confusione allora scopriamo i diversi tipi di alberi:

Peccio Abete del Caucaso Abete Nobile Peccio di Serbia

Dove collocare l’albero

Fonte: Istock Photos

Prima di acquistare un albero di Natale, bisogna pensare a dove collocarlo, in modo da comprare quello con le dimensioni adatte.

Dipende molto dalla grandezza della vostra casa, in genere si mette in salotto o, al massimo, all’ingresso, perché così il vostro addobbo principale sarà in bella vista di tutti.

Per chi ha una casa molto piccola, può far ricadere la scelta su alberi di natale da appoggio sui mobili, di solito sono in ceramica o in legno. Negli ultimi anni, vanno di moda gli alberi con materiali di riciclo come i liberi.

Dopo aver individuato, il punto preciso dove metterlo, tenete presente che la presa di corrente deve stare vicino, in modo da poter collegare le lucine.

Ecco alcuni suggerimenti da seguire, prima di collocare l’ albero: