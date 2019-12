La tronista romana ha dimostrato ancora una volta la sua coerenza e determinazione. La scelta è chiara, ora vuole solo godersi il suo amore

Una delle scelte più emozionanti e più rapide delle ultime stagioni di Uomini e Donne, quella di Giulia Quattrociocche. Una tronista sicuramente atipica rispetto a quelle viste nel recente passato e che anche in questa scelta ha colpito per la sua naturalezza e per la sua grande sincerità.

A capire che Giulia avrebbe scelto Daniele è stato proprio il rivale, Alessandro Basciano. Il giovane ha infatti invitato la tronista ad aver il coraggio di fare la scelta. E Giulia lo ha fatto, sentendo che oramai i sentimenti verso Daniele erano troppo forti e non aveva più senso continuare il programma. La giovane infatti ha ammesso: "Sento qualcosa di forte e non ce la faccio più. Sono venuta per un obiettivo, me l'hai fatto trovare e voglio andare via". I due dopo la scelta sembrano essere felici