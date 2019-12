Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon dopo la scelta: amore a gonfie vele per la coppia che pensa già alla convivenza.

Procede nel migliore dei modi la storia d’amore tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon dopo la scelta a Uomini e Donne. L’ex tronista e l’ex corteggiatore, infatti, sono felici e innamorati al punto da pensare già ad una convivenza come hanno spiegato nel corso dell’ultia registrazione del trono classico a cui hanno partecipato come ospiti.

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon dopo la scelta a Uomini e donne: la coppia del trono classico pensa alla convivenza

Tornati a Uomini e Donne dopo la scelta, Giulia e Daniele hanno raccontato di stare bene insieme. Il feeling nato davanti alle telecamere sta crescendo al punto che l’ex tronista ha raccontato di aver già trascorso diverso tempo a casa del suo nuovo fidanzato. Pur avendo iniziato la storia da poche settimane, la coppia starebbe già pensando di prendere casa insieme. La scelta di Giulia che a qualcuno era sembrata azzardata, dunque, si sta confermando vincente. L’ex tronista è sempre più presa dal suo fidanzato che, sui social, si lascia andare a gesti romantici.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Prima della messa in onda della fatidica puntata, Giulia e Daniele non potevano condividere nulla sui social sulla coppia. Tuttavia, Schiavon che ha sempre aggiornato il proprio profilo, ha continuato a lasciare indizi ai fans sull’andamento della storia d’amore. Negli scorsi giorni, l’ex corteggiatore ha così pubblicato una canzone di Romeo Santos, La bella y la bestia letra, precisamente i seguenti versi: “Y le he roto el corazón más de una vez / Me perdona siempre se rinde a mis pies / Esa es su filosofía amarme es sin medida / Su amor es sordo y ciego”.