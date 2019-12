Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno scelto di proporci per la prima serata di oggi.

Che cosa ci propone questa sera la nostra amata tv? Come inizierà la settimana in compagnia del piccolo schermo?

CheDonna.it è pronta a rispondere a queste e a tante altre domande circa la programmazione della prima serata televisiva odierna. Come? Con l’aiuto del palinsesto tv.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> PENELOPE CRUZ senza trucco [FOTO]

Ecco infatti qui di seguito l’elenco completo di tutti i programmi che i principali canali in chiaro hanno deciso di proporci questa sera. Quale sceglierai di seguire?

Scorri la lista con noi e faccelo sapere! Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 2 dicembre

Rai Uno – I Medici – Stagione 3 Episodio 1 – Sopravvivenza (Telefilm)

Pochi mesi sono trascorsi dalla Congiura dei Pazzi e Lorenzo vede ancora forte dentro di sé l’istinto della vendetta. Lo sconto a distanza con Papa Sisto IV diventa un’occasione ghiotta per il crudele conte Riario, l’ultimo dei congiurati rimasto in vita, che cerca di far scoppiare la guerra tra Firenze e Roma. Quando il Regno di Napoli si schiererà al fianco delle truppe papali, per Firenze sembrerà la fine e in molti iniziano a dubitare delle capacità di Lorenzo. Quest’ultimo però non lascerà che Firenze cada e eliminerà i suoi nemici istituendo il Consiglio dei Dieci, un gruppo compost solo da uomini a lui fedeli.

Rai Due – Maledetti amici miei (Show)

Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi sono i quatto amici che, raggiunta e superata la mezza età, si ritrovano su un tetto con la volontà di confessare i momenti cruciali della loro vita. Li affiancheranno alcuni ospiti inattesi.

Rai Tre – Report – Monopatti-no (Inchieste)

Il ministero dei Trasporti ha recentemente approvato un decreto che avvia la sperimentazione per i nuovi mezzi della micromobilità, primo fra tutti il monopattino elettrico. La disciplina riguarda però solo i comuni che decidono di partecipare, mentre altrove questi mezzi sono illegali. Non sarebbe meglio una legge unica per tutti? Si passa poi a discutere l’arretratezza italiana in fatto di pubblica amministrazione e servizi digitali a disposizione del cittadino, settori in cui siamo il fanalino di coda in Europa assieme alla Grecia. Report indaga infine dietro le spiagge caraibiche di Rosignano Solvay, qual è il prezzo che paghiamo per produrre il famoso bicarbonato di sodio ripercorrendo la storia della multinazionale belga. Un inchiesta che approfondisce ulteriormente la questione dell’inquinamento legato alle fabbriche chimiche italiane.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI