Il mal di gola si manifesta spesso in inverno, può dipendere da diversi fattori, non solo virali. Scopriamo le possibili cause e sintomi.

Il mal di gola non si manifesta sempre allo stesso modo, si devono fare due distinzioni, fra la faringite e la laringite. Nel primo caso, riguarda le tonsille, mentre la seconda riguarda l’infiammazione della laringe, dove si trovano le corde vocali.

Mal di gola: le cause e i sintomi

Il mal di gola si manifesta, soprattutto in inverno, un connubio perfetto in quanto il freddo, gli sbalzi di temperatura tra ambienti riscaldati, come la casa, i locali, i centri commerciali e l’ambiente esterno, possono scatenarlo. Inoltre la presenza di virus e batteri, possono mettere a rischio la salute della gola, in alcuni casi si associa anche febbre.

Spesso capita di bagnarci un pò quando piove, oppure raffiche di vento improvvise, a cui siamo esposte, possono provocare il mal di gola, perchè le cause non solo batteriche o virali. Scopriamo le possibili cause del mal di gola.

1. Virus: i virus riescono ad entrare nelle cellule della mucosa, il loro compito è di uccidere le cellule infettate per poi moltiplicarsi nuovamente, così facendo, vanno a prendere il posto di quelle vecchie. In questo modo danno luogo a sintomi quali:

raffreddore

influenza: in alcuni casi con febbre alta

stanchezza

lievi dolori: articolari e muscolari

tosse

congiuntivite

2. Batteri: a differenza dei virus, sono germi molto più grandi che si moltiplicano all’esterno delle cellule che man mano infettano e danneggiano.

Lo streptococco è il batterio più temuto da tutti, che può degenerarsi causando la febbre alta e non solo, si infiammano le tonsille, che si manifestano con placche biancastre e dolore.

3. Arrossamenti: la gola si può presentare arrossata, per diversi motivi che portano questo fastidioso mal di gola, ecco quali sono i fattori:

alcool: eccessivo consumo;

fumo: della sigaretta

ambiente poco umido o inquinamento: un posto di lavoro, oppure trascorrere molte ore per strada;

sondino nasogastrico

reflusso gastro-esofageo: soggetti che ne soffrono;

sindrome di Stevens-Johnson

sindrome di Kawasaki

malattie del sangue: come la leucemia e l’anemia

I sintomi sono vari del mal di gola:

bruciore

sensazione di gola gonfia

deglutazione difficile: si percepisce la presenza di un corpo estraneo che impedisce la deglutizione

tonsille gonfi

mal di testa

stanchezza

tosse: secca e stizzosa

sinusite

raffreddore: è proprio una conferma di un attacco di tipo batterico.

Come si diagnostica

Quando si manifestano i sintomi sopra elencati è opportuno recarsi dal proprio medico, che con un apposito strumento controllerà la gola e non solo, anche le orecchie ed il naso. Talvolta il medico palpa il collo per verificare lo stato dei linfonodi, successivamente vi indica una cura farmacologica da seguire.

Consigli da seguire

