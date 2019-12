Il principe Carlo, prossimamente re, parla già di cambiamenti

Il principe Carlo sarebbe ad un passo dal diventare re e per l’occasione sembra avere già in mente alcuni importanti cambiamenti.

Mancherebbero solo 18 mesi al pensionamento della regina Elisabetta e all’ascesa al trono del principe Carlo. A dare la notizia è stato il Daily Star che ha corredato il tutto con un’altra novità che a quanto pare sarà la prima mossa che Carlo d’Inghilterra muoverà come re, portando un importante cambiamento all’interno della famiglia reale e del modo con cui viene percepita dall’esterno.

Decisioni delle quali il principe Carlo avrebbe discusso con il padre Filippo a Sandringham, dove il “pensionamento” della 93enni regina Elisabetta sarebbe stato l’argomento più importante tra tutti.

Carlo d’Inghilterra e i primi cambiamenti che potrebbe attuare da re

Quella riportata dal Daily Star è una notizia importante che mette insieme più informazioni riguardanti la famiglia reale. La prima è quella di un possibile pensionamento della regina Elisabetta e la seconda, non meno importante riguarda alcuni cambiamenti che il figlio Carlo ha già in mente di apportare una volta diventato re.

Sempre a detta del tabloid, infatti, l’erede al trono (cha ha 71 anni) avrebbe espresso il desiderio di diminuire il numero degli appartenenti alla famiglia reale che si occupano della via pubblica. La sua intenzione sarebbe quindi quella di ridurre la cerchia dei reali solo ai sui eredi, alle consorti e ai loro figli. Una mossa del tutto inaspettata che mira a cambiare anche il modo in cui la famiglia reale sarà percepita dall’esterno. Secondo alcuni, l’idea era già nella sua mente da un po’ ma sarebbe stata resa più urgente dopo i recenti scandali attorno alla Corona che hanno alimentato il desiderio di riportare un po’ di tranquillità almeno da un punto di vista mediatico.

Di certo, la presenza di Kate e di Meghan all’interno della cerchia ristretta non lascerà vuote le pagine di gossip viste le tante pagine di giornali che sono state scritte negli ultimi tempi in loro onore. I fan della Corona, quindi, possono stare tranquilli, anche con Carlo come re e con una cerchia ristretta, le informazioni sul regno d’Inghilterra saranno comunque frequenti e come sempre interessanti.