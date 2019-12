Cos’è l’ Amore 2.0 | 7 cose che cambiano in meglio

Il rispetto per gli altri si esprime attraverso migliaia di attenzioni su base giornaliera. Questi micro momenti di risonanza positiva sembrano innocui eppure sono le basi di una relazione felice e appagante.

Dalla seduzione all’amore, al tumulto emotivo che si materializza nella stabilità della coppia, coloro che non si adagiano sugli allori si contano sulle dita di una mano e in un mondo in cui l’amore è sempre più incerto ed effimero, si distinguono innegabilmente dalla folla.

Se in amore alcuni sentono che tutto è permesso, altri lo rendono un punto d’onore e si impegnano a rispettare questo sentimento ancestrale. Guidati dal loro istinto protettivo, supportano le loro parole con azioni concrete per dimostrare alla persona che amano di meritare la migliore attenzione. Lontani dall’essere una coppia che non comunica, che si fonda su false giustificazioni e che nasconde atti infedeli, la coppia che vive l’Amore 2.0 è pronta a fare qualsiasi cosa per rendere felice il partner.

L’ Amore 2.0

L’ Amore 2.0 incarna il perfetto equilibrio di una coppia felice ed appagata all’interno della quale i due rendono il loro amore un punto d’onore e lo rispettano. Questo rispetto si materializza attraverso azioni concrete, micro momenti di risonanza positiva, come li definisce la psicologa Barbara Fredrickson, nel suo libro Love 2.0: How Our Supreme Emotion Affects Everything We Feel, Think, Do, and Become. Questi micro momenti sono mirati a rendere felice il partner.

Oggi l’amore si perde in considerazioni sempre più distanti dalla sua essenza. In un paradosso che confronta i nostri ideali con la realtà, alcuni fanno davvero fatica a trovare una persona che si adatta a loro. E per una buona ragione, l’ amore ai tempi moderni sostiene una forte indipendenza che sembra andare contro il legame che dovrebbe unire due persone che si amano. In effetti, se il perfetto equilibrio si basa sull’unione di due esseri che riescono a preservare la loro distinzione, alcuni ribaltano questa lodevole raccomandazione all’estremo, dando origine a un equilibrio di potere il cui unico risultato sembra essere la sconfitta della relazione.

Così e sempre di più, le coppie si incontrano, ma non si attaccano. Per mancanza di tempo, fiducia o sentimenti reciproci, le relazioni fanno fatica a stabilirsi nel tempo perché uomini e donne sembrano avanzare su due percorsi paralleli. Due percorsi distinti che, invece di condurli a un’unione, li rimuovono irrimediabilmente da quell’amore a cui aspirano profondamente, un amore in cui “Ti amo, anche io” sono diventati legioni.

Di fronte a queste relazioni difficili, ci sono fortunatamente alcune coppie che fanno la differenza. Spinti dai valori morali che sono alla base del loro spirito cavalleresco, ogni giorno vanno oltre se stessi per dimostrare al partner che l’amore non è solo un’illusione.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

7 cose che cambieranno nella tua vita vivendo un amore 2.0

Una coppia composta da due persone consapevoli delle proprie responsabilità nell’amore, si distingue dagli altri in modo sottile, ma tangibile. Di giorno in giorno e man mano che la relazione avanza, trasformano la loro vita per condurla a un percorso migliore, un percorso favorevole allo sviluppo reciproco e alla serenità. Se un partner di questo tipo attraversa il tuo cammino, non mancherà di trasformare la tua vita quotidiana.

Ecco 7 cose che cambieranno se sarà al suo fianco:

1/Le sue azioni e le sue parole andranno di pari passo

Non mente, non ti fa sperare e fa del suo meglio per mantenere le sue promesse. Questo partner saprà attenersi ai suoi impegni e supererà se stesso per dimostrarti che puoi fidarti di lui.

2/Sarà trasparente

Indipendentemente da ciò che sta cercando, la sua trasparenza sarà la sua parola d’ordine nella tua relazione. Mostrerà sincerità e onestà in tutte le circostanze per assicurarsi che entrambi siate sullo stesso livello.

3/Il suo supporto sarà disinteressato

Ti fornirà un supporto incondizionato, non per guadagnare punti e utilizzarlo a suo vantaggio, ma per aiutarti davvero a migliorare. Ai suoi occhi, la tua evoluzione è la sua e viceversa. Ciò che conta per lui è che tu realizzi i tuoi obiettivi da raggiungere.

4/Ti parlerà del suo passato

Per costruire un futuro in due, farà una pulizia del suo passato e ti guiderà attraverso i momenti più memorabili di questo periodo della sua vita. Aperto e onesto, condividerà le sue esperienze con te senza paura di essere vulnerabile.

5/Ti rispetterà senza condizioni

Senza compromessi per quanto riguarda il rispetto, questo partner non mancherà mai a questo precetto che ritiene indispensabile in una relazione. Indipendentemente da quali conflitti o ostacoli vi siano di fronte, renderà sempre il rispetto un pilastro centrale di ogni discussione.

6/Ti ispirerà ogni giorno

La sua devozione, la sua serietà e il suo senso di responsabilità ti faranno desiderare di andare oltre e di prendere esempio delle sue qualità. A differenza dei partner immaturi che potresti aver frequentato in passato, ti spingerà a mirare sempre più in alto.

7/Ti amerà per quello che sei

Naturale e disadorno, sarai la migliore versione ti te stesso. Se è con te, è perché ha ceduto alla bellezza della tua anima e non a un fisico. Stanco, triste o arrabbiato, ti amerà indipendentemente dai tuoi umori e farà di tutto per dimostrartelo.

Ti potrebbe interessare anche >>>Coppia: conosci la regola del 2-2-2- che fa durare la vostra relazione?