Cenone di Natale celiaco 2019 | Il menù completo – VIDEO

Cenone di Natale celiaco 2019| Il menù completo dagli antipasti al dolce, le ricette gluten free per una Vigilia di Natale senza pensieri

In Natale si sta avvicinando e con esso il pensiero delle “abbuffate” in famiglia è sempre più vicino. Oggi vogliamo proporvi un menù completo senza glutine, per coloro che sono intolleranti al glutine ma non vogliono rinunciare a gustare tutte le pietanze di Natale. La versione per celiaci pensata appositamente per gli intolleranti al glutine. Un menù che spazia dagli antipasti, ai primi, ai secondi e contorni finendo in dolcezza, con il panettone senza glutine. Tutte le video ricette spiegate passo passo per una Vigilia gluten free da assaporare senza problemi! Ecco a voi il Menù completo gluten free, dal primo al dolce, le ricette celiache per il Cenone di Natale 2019

Cenone di Natale celiaco 2019 | Il menù completo

Ecco a voi una carrellata di ricette video per una Vigilia di Natale all’insegna del buono, del gusto e del divertimento, tutto rigorosamente gluten free. Dall’antipasto al dolce, passando per i primi e i secondi, le ricette proposte sono pensate per le persone intolleranti al glutine. Importante, prima di procedere con il nostro menù celiaco, alcuni accorgimenti che dovranno essere presi prima di cucinare. Se siete celiaci e voi stessi preparerete il vostro menù, allora sapete già le regole che dovrete adottare per prevenire le contaminazioni da glutine, mentre, se non siete celiaci e volete preparare questo menù gluten free per un ospite che avrete alla vostra tavola nel giorno della Vigilia, dovete conoscere alcune regolette basi. Anzitutto, quando si cucina per una persona celiaca, tutti gli utensili dovranno essere rigorosamente usati solo per quelle ricette senza glutine, così come le pentole, i piatti ecc. Ricordatevi sempre di non usare lo stesso cucchiaio, mestolo e altro per preparare un piatto celiaco e un piatto con glutine. Questo comporterebbe una contaminazione da glutine e, conseguentemente un elevato rischio per la salute della persona celiaca.

Ricordatevi sempre, quindi, di cucinare a parte le ricette celiache dalle ricette contenete glutine e di porre molta attenzione agli alimenti che userete nella preparazione dei piatti. Molti prodotti, infatti, potrebbero risultare innocui ma, leggendo bene, potrebbero contenere tracce di glutine. Acquistate sempre alimenti con il marchio della spiga “gluten free”. Lavate sempre le mani con sapone se dovete maneggiare del pane o farine per altri piatti prima di procedere con le ricette senza glutine! Ora che abbiamo spolverato un po’ di regole base, possiamo procedere con il menù completo gluten free, iniziando, come sempre, dagli antipasti

Antipasto 1 | Crostini di Polenta con Speck e Formaggio

Antipasto 2 | Roselline di Bresaola con cuore morbido

Antipasto 3 | Fagottino di Salmone e Caprino

