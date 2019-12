Ora di cena turbolenta a Roma per un violento nubifragio che si è scatenato sulla capitale verso le 19.30

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta su Roma. Intorno alle 19.30 è iniziato un violento nubifragio sulla città guidata da Virginia Raggi.

Vie colme d’acqua e vetture sommerse fino agli sportelli, fiumi d’acqua nella metro A. Perfino una pianta è crollata per il forte vento e la il pesante acquazzone in via Nomentana, all’altezza di Porta Pia.

Colpita la zona vicina al Colosseo, in via San Giovanni in Laterano, dove anche in quella zona le strade erano sommerse. In un breve istante l’acqua è salita invadendo i marciapiedi e minacciando automobilisti e passanti

In autostrada, all’altezza del bivio della A24 e la tangenziale est, vicino a Portonaccio l’acqua ha invaso tutta la carreggiata.

L’acqua ha invaso anche la fermata Termine della metro A.

La metropolitana è stata invasa dal’acqua. Da una porta è uscita una marea d’acqua che in pochi secondi ha sommerso il pavimento della stazione. Alle 19,26 l’acqua non smetteva di uscire al punto che anche i turisti presenti sono rimasti basiti.

