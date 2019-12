Bianca Guaccero | Lo sfogo su Vanessa Incontrada e le critiche – Video

Bianca Guaccero difende Vanessa Incontrada poi il duro sfogo contro le critiche e i leoni da tastiera. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Oggi Bianca Guaccero, nel programma Detto Fatto, ha voluto lanciare un messaggio molto importante in difesa di tutti i personaggi famosi che vengono criticati sui social, tra questi anche Vanessa Incontrada.

Infatti, quest’ultima, nonostante la sua bellezza è stata criticata recentemente per il suo corpo: in particolare per le sue curve definite troppo burrose e anche per le lentiggini. Atteggiamento che alla Guaccero non è andato giù: “Basta! Guardate il talento e non fossilizzatevi sull’estetica!”