Astrologia | i segni zodiacali più brutali

Scopri quali sono i segni zodiacali più brutali di tutti e quelli che, invece, non lo sono affatto.

Quando si ha a che fare con gli altri, è sempre buona norma cercare di usare dei modi cortesi e in grado di mettere tutti a proprio agio. Si tratta però di una qualità che non tutti hanno e che per alcuni risulta davvero difficile da mettere in pratica. Così, avviene che alcune persone possano risultare più dirette di altre e che alcune abbiano dei modi di fare socialmente poco apprezzati e classificati come brutali. Sebbene il modo di porsi con gli altri sia spesso legato al carattere, alle esperienze vissute e alle circostanze del momento, almeno in parte, l’essere o meno brutali dipende dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo, dopo aver visto qual è il consiglio delle stelle per vivere al meglio il Natale e quali sono i motivi per cui è bello avere un Sagittario al proprio fianco, oggi scopriremo quali sono i segni dello zodiaco più brutali e quali invece non lo sono per niente. Trattandosi di un aspetto estremamente legato al modo di essere istintivo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente del segno che si vuole indagare, in modo da avere un’idea più ampia della situazione.

Oroscopo: i segni zodiacali più brutali e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli che sono parecchio brutali

I nati sotto il segno dello zodiaco rientrano sicuramente tra i segni più brutali dello zodiaco. Ciò avviene perché, diretti come sono, non si preoccupano quasi mai di sondare il terreno o di misurare le parole, dicendo quello che pensano senza crearsi problemi. Il più delle volte non si può parlare di cattiveria, quando di una forma di superficialità che li porta a non pensare agli altri e a non preoccuparsi della possibilità di poterli ferire. Quando si sentono in competizione con qualcuno o hanno a che fare con persone per le quali non hanno alcuna simpatia, però, possono usare questo loro modo di essere proprio con l’intenzione di ferire o di far sentire a disagio la persona che hanno di fronte. Un aspetto che in alcuni casi può essere più o meno mitigato dall’ascendente.

Toro – Quelli che non sono quasi per niente brutali

I nativi del Toro, quando possono, cercano di far sempre uso delle buone maniere, specie quando si trovano a relazionarsi con gli altri. Questo li porta ad essere per lo più gentili con chi si trovano davanti, arrivando ad instaurare sempre un clima amichevole. Se se la prendono per qualcosa o reputano la persona che hanno dinanzi come “nemica”, però, ecco che il loro atteggiamento può cambiare di colpo e senza quasi accorgersene si fanno più diretti, omettendo certi filtri che usano nel quotidiano. Una differenza che si capta all’istante e che può portare ad un certo disagio proprio perché da loro non ci si aspetterebbe mai certe uscite. Per fortuna si tratta di un modo di fare che scatta proprio di rado e solo quando si sentono giudicati, feriti o particolarmente sotto pressione.

Gemelli – Quelli che sanno essere brutali quando serve

I nati sotto il segno dei Gemelli non amano particolarmente il dover avere rapporti tesi con la gente. Amichevoli per natura, prediligono la possibilità di conoscere quante più persone possibili e nel farlo cercano sempre di instaurare un rapporto pacifico. Se capita loro di essere di pessimo umore o di aver a che fare con qualcuno che proprio non riescono a farsi piacere, ecco però che il loro atteggiamento può cambiare in modo radicale, facendoli apparire persino più brutali del previsto. Dopotutto, ai nativi del segno, non manca certo la capacità di dire ciò che pensano e di farlo ferendo gli altri. Si tratta di un’arma che usano di rado ma che quando entra in campo viene dimenticata con estrema fatica proprio per il disagio che provoca. Motivo per cui, è sempre meglio trattarli con garbo e cercare di capire in che mood si trovano. I risultati, altrimenti, potrebbero essere pessimi.

Leggi anche -> I segni zodiacali che vivono meglio con tanti amici al loro fianco

Cancro – Quelli che sono brutali quando si arrabbiano

È opinione generale che i nativi del Cancro siano persone estremamente dolci, gentili ed educate. Avere a che fare con loro è di norma un piacere, specie se si è semplicemente dei conoscenti. Il vero problema nasce quando il rapporto si fa più confidenziale, lasciando emergere alcuni tratti del loro carattere davvero difficili da immaginare. Sebbene amino mostrarsi agli altri dando sempre il meglio di se, i nativi del segno tendono infatti a prendersela per ogni piccola cosa e quando ciò accade possono diventare decisamente aspri. Dire cose che feriscono diventa la loro arma, con la quale sono pronti a battersi più di averla vinta sulla questione. Quando ciò accade, danno davvero il peggio di se tanto da poter addirittura rientrare tra i segni più brutali dello zodiaco. Per fortuna, è una cosa che avviene davvero di rado tanto che ci sono persone che hanno la fortuna di evitarsi una simile situazione, godendo solo della loro dolcezza pur conoscendoli da diverso tempo. Il segreto? Non contrariarli mai. È lì che danno davvero mostra di estrema brutalità.

Leone – Quelli che sanno essere volutamente brutali

I nati sotto il segno del Leone amano avere rapporti gioviali con tutti. Così, al primo incontro saranno quasi sempre gentili e disponibili al punto da mettere a proprio agio chiunque abbiano davanti. Purtroppo il loro modo di essere li porta a voler essere sempre i primi in tutto e quando ciò non avviene, o peggio, trovano qualcuno che riesce ad attirare l’attenzione meglio di loro, possono prendersela al punto da diventare volutamente brutali. Ormai in guerra contro quello che per loro è a tutti gli effetti un rivale da abbattere, giocheranno ogni loro carta al fine di vincere e se per farlo devono ferire non si creano problemi di alcun tipo. Inutile dire che un simile aspetto diventa ancor più pesante in ambito lavorativo, dove ritengono di poter essere brutali al solo scopo di ottenere i risultati sperati. Insomma, se si frequentano persone di questo segno è sempre meglio non rilassarsi mai troppo.

Vergine – Quelli che sono inconsapevolmente brutali

Non c’è niente da fare, i nativi della Vergine sono persone che spesso parlano senza pensare o che, per essere più precisi, non si preoccupano di pensare al peso delle parole che usano. Questo li porta ad essere spesso brutali al punto da ferire chi sta loro accanto. Se sono arrabbiati o di cattivo umore per un qualsivoglia problema, poi, averci a che fare può diventare estremamente difficile perché non perderanno occasione per punzecchiare o sottolineare i difetti di chi hanno di fronte. Anche facendogli notare la cosa non ci sono molte speranze che cambino perché pur cercando di controllarsi, prima o poi, finirebbero con il ricadere nel medesimo errore. Motivo per cui, se si ha a che fare con loro, l’unica alternativa è quella di far buon viso a cattivo gioco ed ignorare tre quarti delle cose che dicono.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo per leggere gli altri segni dello zodiaco e scoprire quali tra questi sono i più brutali