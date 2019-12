Scopriamo perché i nati sotto il segno del Sagittario sono persone speciali e perché è positivo averne almeno una nella propria vita.

Se si pensa ai 12 segni dello zodiaco è facile immaginare come da soli non possano racchiudere tutta la gamma di personalità che appartiene agli esseri umani. Eppure, seppur in modo non del tutto completo, attraverso essi è possibile cogliere alcuni aspetti del carattere e dei modi di fare e di pensare delle persone che ci stanno intorno. Così, capita che dopo varie esperienze ci si renda conto di sentirsi più o meno in sintonia con determinati segni zodiacali o che si preferisca non aver a che fare con alcuni di loro perché incompatibili. Insomma, che ci piaccia o meno, l’influenza che le stelle hanno su di noi ha un suo peso e ce l’ha soprattutto quando si parla di caratteristiche base che fanno di una persona quello che è. E restando in tema di caratteristiche, perché non pensare a quali potrebbero essere quelle positive per i vari segni zodiacali? Questo mese, ad esempio, siamo nel periodo del Sagittario, un segno positivo e sempre allegro ma con lati particolari e spesso difficili da comprendere. Quindi, dopo aver visto quali sono le caratteristiche generali dei nati sotto il segno del Sagittario e in che rapporto sono i nativi del segno con gli altri membri dello zodiaco, oggi proveremo a scoprire perché i Sagittario sono persone speciali.

Ecco perché è bene avere almeno un Sagittario nella propria vita

I nati sotto il segno del Sagittario sono persone entusiaste della vita, ottimiste e sempre con un punto di vista positivo su tutto ciò che li circonda. Amano l’avventura e quando possono si lasciano andare a veri e propri viaggi mentali. Ovviamente sono attratti anche da quelli veri e propri e ciò fa di loro persone acute, curiose e sempre pronte ad apprendere qualcosa di più sia sulla realtà che li circonda che sugli altri. Espansivi come pochi tendono a fare amicizia molto in fretta, averli accanto offre quindi svariate possibilità di conoscere persone sempre nuove e molto diverse tra loro.

In amicizia amano darsi e condividere esperienze positive. Averli come amici è quindi garanzia di una vita nella quale annoiarsi sarà estremamente difficili, soprattutto se si amano le sorprese e tutto ciò che è nuovo. Come un vento in piena, sono infatti in grado di “aggredire” chi gli sta accanto, portandolo nel loro mondo fatto di esplorazioni e di misteri da scoprire.

Certo, a volte tendono a pretendere un po’ troppo dagli altri e questo può portare a discussioni o problemi che quando si instaurano è difficile risolvere. Se si impara a gestire questo loro aspetto, prevedendolo e trovando una soluzione funzionale, però, essergli amici sarà un’esperienza decisamente positiva.

In amore, la frequentazione può essere un po’ più difficile perché i nativi del segno sono molto guardinghi e sempre in cerca di una perfezione che a volte può essere davvero difficile trovare. Detto ciò, sono persone che quando amano ci mettono il cuore ma che pretendono anche lo stesso, mettendo passione in tutto ciò che fanno. Al contempo, hanno bisogno di sentirsi liberi e di sapere di poter vivere la propria vita come più preferiscono. Se si sentono ostacolati in tal senso, infatti, possono chiudersi a riccio o prendere il volo verso altri lidi e tutto senza dare alcun indizio o avvisare prima. Amarli, quindi, può risultare impegnativo ma è certo che se si trova la chiave giusta è un’esperienza che può donare anche molte soddisfazioni, sopratutto se dalla vita si desidera un po’ di adrenalina e se si ha spirito di avventura, davvero indispensabile per trattare con loro.

Più in generale sono persone potenzialmente fortunate e in grado di raggiungere sempre gli obiettivi che si pongono, anche quando sembrano obiettivamente al di là della loro portata. Una cosa che sanno benissimo e sulla quale basano gran parte delle loro decisioni, certi che presto o tardi la fortuna arriverà da loro, rendendo ogni sforzo più sensato e soprattutto mai vano.

Avere almeno un Sagittario nella propria vita può aiutare a vedere le cose con leggerezza, ad assumere un modo di fare più scanzonato e a ridere anche nei momenti più tesi. La loro auto ironia è infatti un filo conduttore che non li abbandona mai e che ben si sposa con l’allegria di fondo che hanno sempre e che fa di loro persone di compagnia ed estremamente gradevoli specie se si amano le feste e i luoghi affollati. Avere a che fare con loro porterà a girare un po’ ovunque sia con la fantasia che, se lo si desidera, attraverso i viaggi. Perché se c’è una cosa certa è che i nativi del segno non si fermano mai un momento e già mentre stanno facendo qualcosa ne hanno almeno altre mille per la testa.