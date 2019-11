Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà nelle principali aree della Penisola lungo la giornata di domenica 1 dicembre

Le previsioni meteo della giornata odierna ci avevano preparato a un weekend all’insegna del bel tempo e ora viene da chiedersi se anche la domenica si allineerà a questo andamento all’insegna del sole.

Scopriamo allora insieme che cosa hanno in serbo per noi le previsioni del tempo di domani, domenica 1 dicembre. Il mese inizierà sotto le nuvole o in compagnia dei tiepidi raggi solari? Stiamo a vedere.

Previsioni meteo di domani, domenica 1 dicembre

Il meteo di domani ci parla di un’Italia che torna ad esser divisa in due dal punto di vista meteorologico.

A nord una perturbazione porta nuove piogge e nevicate ad alta quota. Procedendo verso sud la situazione andrà poi gradualmente migliorando anche se non in modo uniforme e non lungo tutta la giornata, con una pioggia sempre pronta a minacciare svariate regioni lungo lo Stivale.

Ma scopriamo ora nel dettaglio che cosa hanno da rivelarci le previsioni meteo per la giornata che verrà. Che il weekend entri nel vivo!

Nord

Ancora un’ondata di maltempo colpisce il settentrione con precipitazioni diffuse che si fanno poi nevose su Ovest Alpi e Alto Adige fin verso i 500-700m di quota. I temporali pare si concentreranno soprattutto sulla Liguria. Con temperature in diminuzione e massime comprese tra i 7 e i 12 gradi.

Centro

Peggiora il meteo anche nelle regioni centrali con rovesci diffusi sulla Toscana e piogge in estensione ad Umbria e medio-alto Lazio a partire dalle ore della sera. Migliora invece la situazione sul resto della zona. Le temperature si registrano in rialzo, con massime comprese tra i 12 e i 17 gradi.

Sud

Il bel tempo resiste invece sul meridione con ampi spazi soleggiati ma una tendenza ad aumento della nuvolosità sul basso Tirreno. Le temperature si registrano stabili, con massime comprese tra i 13 e i 18 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com