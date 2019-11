I panini alla zucca riflettono sicuramente la stagione autunnale ma, per la loro bontà, capaci di adattarsi ad ogni stagione. Il colore sgargiante della zucca, la ricca polpa, la forma tondeggiante del classico panino da hamburger sono tutti elementi che permettono di creare delle piccole zucche di pane.

Per conferire le tante striature, peculiarità della zucca, basterà utilizzare un semplice spago da cucina con il quale avvolgere ogni singolo panino poco prima dell’ultima lievitazione. Posizionare lo spago lo spago potrà sembrare difficile ma in realtà si rivelerà semplice e divertente. La polpa della zucca renderà le mini zucche lievitate morbidissime, perfette per essere farcite dolci con confetture, cioccolata, miele oppure salate con formaggi, salumi. Somiglieranno un po’ ai tradizionali panini al latte, non a caso uno degli ingredienti è proprio il latte, ma in questo caso, vegetale! Per preparare i panini bisognerà prediligere se possibile un tipo di zucca in particolare, la variante delica.

Leggi anche: >>>>

La zucca la vera protagonista

La zucca si tinge di meraviglia con l’arrivo dei primi freddi, diviene l’ingrediente principale di tanti pranzi e cene, ci regala dolcezza e corposità nel gusto. La zucca possiede numerose proprietà benefiche nutrizionali ed energetiche, fibre, sali minerali, vitamine ed è poverissima di calorie. Ogni componente della zucca è prezioso quindi per questa ricetta potremmo utilizzare a nostro piacimento anche i suoi semi per decorare o per cospargere ogni panino prima di metterli in forno. I semi di zucca hanno proprietà antinfiammatorie, sedative e possono contribuire al relax. Per uso quotidiano, ad esempio come spuntino, i semini andrebbero fatti seccare e, tolta la pellicina saranno pronti per essere mangiati crudi e non necessariamente tostati. Anche la buccia si può mangiare, anche se non è inclusa in questa ricetta, ha un notevole potere antifungino e si può lasciare senza problemi se scegliamo di utilizzare la zucca come contorno, quindi tagliata a fette, cosparsa di sale, olio e rosmarino e infornata.

Ingredienti per 10 piccoli panini

per il lievitino

100 g di farina 00

100 g di acqua

12 g di lievito di birra

10 g di zucchero di canna

per l’impasto

300 g di polpa di zucca

150 g di farina 00

300 g di farina 0

100 g di bevanda d’avena (la trovate tranquillamente al supermercato ma, leggete gli ingredienti! Non deve contenere zuccheri)

1 cucchiaio di olio evo

2 cucchiaini di sale

Procedimento

Bisogna dedicarsi in primis al lievitino. Unite tutti gli ingredienti del lievitino in una ciotola, farina, acqua, lievito di birra e zucchero di canna

Mescolate l tutto per ottenere una pastella bella densa

Coprite la ciotola con pellicola trasparente e lasciar riposare in luogo riparato da agenti esterni per 30 minuti

Mettete a cuocere la zucca in acqua bollente per 20 minuti circa

Frullate la zucca non appena sarà morbida e unirla al resto degli ingredienti, le due farine, la bevanda d’avena, sale e olio e incorporate al tutto anche il lievitino mescolato all’inizio

Amalgamate ed impastate energicamente fino ad ottenere un grande panetto omogeneo

Dividete l’impasto in 10 palline

Prendete lo spago e legate ogni panino prima a croce dividendolo in quattro parti e poi in otto

Terminata la procedura di legare i panini, prendete una teglia, adagiate la carta forno e posizionate i panini. Lasciateli lievitare fino a che non saranno raddoppiati di volume, copriteli con un canovaccio asciutto e pulito

Cuocete in forno preriscaldato per 25 minuti circa a 200°C

Lasciateli raffreddare e poi togliete delicatamente lo spago ad ognuno

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Consigli

Per ottenere un aspetto ancor più realistico, se siete degli amanti della zucca e, prima di cimentarvi in questa ricetta, ne avete comprate tante altre prima, potrete preventivamente conservare tutti i tralci (il bastoncino superiore centrale) e posizionarli sui vostri panini. Non legate i panini troppo stretti altrimenti lo spago ostacolerà la lievitazione o verrà sommerso dal panino.

Conservazione

Potete conservare i panini per circa una settimana in canovacci puliti ben chiusi a fiocco e a scelta congelarli fino a 3 mesi.

Valori nutrizionali (per un panino): Kcal 210, Carboidrati 41, Grassi 2, Proteine 6,5

Leggi anche: >>>>

Curiosità sulla zucca

La zucca ha la capacità di rilassare diversi nostri organi come ad esempio il pancreas, è perfetta per combattere ansia, stress, ed è una valida alleata per incentivare le nostre difese immunitarie. Quindi, soprattutto nei cambi di stagione, non sottovalutatela e godetevi questa ricetta semplice e salutare.

Di Denis Carito