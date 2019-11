Colpo di scena nella scuola di Amici 19: dopo un’intensa sfida a squadre, i ballerini Sofia e Valentin lasciano la scuola tra le polemiche.

Tante emozioni e colpi di scena nel nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Ben due ballerini, infatti, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, hanno lasciato la scuola più famosa d’Italia tra le polemiche.

Amici 19: Sofia perde la sfida, Valentin annuncia la decisione di abbandonare la scuola

Dopo le sfide di canto di Martina e Gaia Gozzi, vinte entrambe dalle attuali allieve della classe di Amici 19, la terza puntata del pomeridiano di Amici 19 è stata dedicata alla sfida a squadre. Come fa sapere il Vicolo delle News, le sfide sono state:

1) Giorgia contro Alioscia vince Giorgia

2) Gaia contro Francesco vince Gaia

3) Federico contro Javier vince Federico

4) Skioffi contro Giulia vince Giulia

5) Talisa contro Valentin vince Talisa

A vincere è stata la squadra di Gaia mentre a finire in sfida sono stati i ballerini della squadra di Nyv. Timor, tuttavia, ha deciso di salvare Alioscia non considerandolo ancora pronto per una sfida esterna. A rischiare il banco sono stati Sofia e Valentin.