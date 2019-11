Lo zenzero a Natale fa ancora più bene e aiuta a digerire e metabolizzare meglio ciò che si mangia.

Che lo zenzero sia un amico della linea è una cosa ormai risaputa. Ciò che non tutti sanno è che assumerlo nel periodo delle feste dona una serie di benefici come una digestione più semplice, un metabolismo accelerato ed una maggior tolleranza degli zuccheri e dei grassi ingeriti. Inserirlo nella propria dieta, quindi, specie se in vista di pranzi o cene abbondanti è un buon modo per non appesantirsi eccessivamente e per sostener l’organismo e la forma fisica.

