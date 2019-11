Un proposito per l’anno nuovo per ogni segno zodiacale

Scopri qual è il proposito per l’anno nuovo che dovresti seguire in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle, segno per segno.

Manca meno di un mese a Natale ed una manciata di giorni in più al nuovo anno. Il 2020 sarà sicuramente un anno ricco di sorprese per tutti e come ogni nuovo inizio porterà con se tutta una serie di propositi che per i più tenderanno a svanire entro un paio di mesi. Si tratta di una situazione che si ripete ogni anno e alla quale ci si è così abituati da non preoccuparcene più e tutto anche se in realtà i buoni propositi andrebbero sempre mantenuti perché in grado di renderci migliori e di metterci sui binari giusti per la vita che sogniamo di avere. Il vero problema è che spesso si finisce con il crearsi propositi poco realistici o per i quali non si è poi così motivati e tutto ciò porta inevitabilmente al fallimento. Il segreto sta nel cercare di migliorarsi ogni giorno e di porsi un solo obiettivo importante sul quale lavorare per tutto l’anno. Così facendo sarà più facile migliorarsi sempre di più e giungere all’anno successivo con qualcosa di realizzato e con un nuovo importante proposito da portare avanti. Ma come fare a sceglierne uno? Spesso in base all’influenza delle stelle e agli influssi dell’anno che si è destinati a vivere, determinati propositi possono risultare più funzionali di altri e basta scegliere quelli giusti per far si che il destino (o per meglio dire le stelle) ci aiuti a realizzarli. Così, dopo aver visto quali sono i consigli delle stelle per vivere al meglio il Natale e quali segni zodiacali vivono meglio con tanti amici accanto, oggi scopriremo qual è il proposito che ogni segno dello zodiaco dovrebbe avere per l’anno nuovo. Visto che si tratta di un aspetto molto intimo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da poter scegliere al meglio.

Astrologia: il miglior proposito per l’anno nuovo scelto per ogni segno zodiacale

Ariete – Capire di più gli altri

Una delle cose che ti riesce più difficile è calarti nei panni altrui e provare empatia per le vicissitudini di chi ti circonda. Questo tuo modo di essere, però, alla lunga rischia di farti apparire superficiale o poco sensibile, portando chi è diverso da te ad allontanarsi. Un rischio piuttosto grande se pensiamo che copre anche la sfera delle amicizie e dell’amore. Per il 2020, quindi, al fine di vivere un anno migliore e nel quale consolidare maggiormente i tuoi affetti, il consiglio è quello di sforzarti di capire di più gli altri. Imparare ad ascoltare cosa hanno da dirti, cercare di immedesimarti in loro e di vedere le cose dal loro punto di vista sono azioni che ti renderanno una persona migliore e che ti porteranno ad allacciare rapporti più stretti con chi ti sta intorno, cosa che alla lunga gioverà nel tuo privato.

Toro – Aprirti maggiormente ai sentimenti

Sebbene tu sia una persona che quando ama lo fa con tutta se stessa, negli ultimi anni anche a fronte di esperienze non del tutto positive, ti sei trovata più volte a diventare quasi cinica nei confronti di determinati sentimenti che percepisci ormai come dei punti deboli. La verità è che amare è un punto di forza più unico che raro e che solo noi possiamo mettere in gioco in quanto tale. Per questo motivo, tornare ad aprirti ai sentimenti ed esprimerli in tutta la loro forza, dovrebbe essere il tuo proposito per il 2020, quello in grado di farti sentire felice e realizzata come non ti capitava da tempo. Perché è solo attraverso l’amore che si possono sperimentare determinate emozioni e accettando la cosa ci si apre ad un mondo di possibilità in grado di cambiare in meglio la vita.

Gemelli – Fare pace con te stessa

Sebbene tu appaia agli altri come una persona spensierata e sempre pronta a fare nuove esperienze, dentro di te celi un mondo che i più non possono neanche immaginare. In questo mondo, tra le altre cose, ci sono anche dei sensi di colpa che ti porti dietro da anni e che si intrecciano a rimproveri che tendi a farti di continuo e che spesso ti portano a sentirti inadeguata o sbagliata. La verità è che tutti sbagliano e nessuno dovrebbe incolparsi a vita, specie se sta già facendo di tutto per non ripetere gli errori commessi. Visto che più di attendere di scoprire cosa ha in serbo per te il domani non puoi fare, il consiglio delle stelle è quello di rilassarti, far pace con te stessa e sentirti grata per tutto quello che hai intorno. Il tempo per i rimproveri è ormai terminato e dal 2020 dovresti solo pensare a nuovi propositi per il futuro, compreso quello di volerti più bene.

Leggi anche -> Astrologia: in che rapporti è il Sagittario con gli altri segni dello zodiaco

Cancro – Essere la prima ad amarsi

Il tuo rapporto con gli altri è da sempre costellato di alti e bassi per lo più provocati dai tuoi continui sbalzi d’umore. Quello che non tutti sanno, però, è che anche là dove sembri una persona permalosa e che non vuole saperne di scendere a patti con chi si trova davanti, in realtà c’è una persona fragile, che teme il giudizio altrui e ancor più di poter perdere le persone che ama. Visto che impegnarsi a comunicare questo disagio agli altri non basta, con il nuovo anno potresti tentare di imparare ad amarti tu per prima. Perché sarà solo splendendo di luce propria che saprai guardare agli altri non più come a persone delle quali hai un disperato bisogno quanto come ad affetti ai quali hai voglia di accompagnarti. Una sottile differenza che può cambiare sia il tuo modo di vedere le cose che la percezione che hai di te stessa e del mondo che ti circonda.

Leone – Puntare meno all’apparire

È vero, per te apparire ed essere giudicata in modo positivo è una cosa che fa parte di te e che non proveresti piacere a cambiare. Il punto è che spesso tutto ciò ti porta a crearti un’immagine di te decisamente lontana dal vero. Tutto ciò, con il tempo, rischia di trasformarsi in una prigione dalla quale uscire sarà sempre più difficile. Passare meno tempo sui social e iniziare a mostrarti per quello che sei veramente, ti consentirà di scoprire che puoi piacere anche senza inutili impalcature. E allora si che la tua autostima ne uscirà rinata. Quindi, perché non provare. Tra tutti sei sicuramente la persona che può riuscirci al meglio e dopo le cose ti appariranno sicuramente più stabili e sicure, in grado di darti un senso di serenità che, anche se non te ne rendi conto, non provi più da diverso tempo.

Vergine – Imparare ad ammettere i tuoi errori

Questa tua mania di voler sempre avere ragione è spesso un problema sia per come vivi che per come ti relazioni con gli altri. La verità è che attraverso la ragione senti di poter ottenere maggiori consensi dagli altri e di essere accettata per quello che sei. In realtà, però, ammettere i propri sbagli è spesso visto come un segno di forza ben più grande di quello dell’aver sempre ragione. Per sentirti meglio con te stessa, quindi, prova almeno una volta ad ammettere di aver sbagliato. Non doversi arrampicare sugli schermi sarà sicuramente un’esperienza nuova e piacevole ma, ancor più gratificante, sarà il rendersi conto che per gli altri non sarà accaduto nulla di grave e che, anzi, potrebbero addirittura stimarti di più perché finalmente consci di avere davanti un essere umano da amare ed accettare con pregi e difetti.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo