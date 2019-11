Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, i programmi che i canali in chiaro hanno deciso di proporre.

La tv è pronta a intrattenerci in questa lunga serata che precede il weekend, una compagnia basata sul film, serie tv e programmi di approfondimento che riusciranno a catturare l’attenzione di ciascuna di noi.

Importante sarà allora scegliere l’opzione più indicata per i nostri personalissimi gusti. Come? Vi aiuta CheDonna.it.

Qui di seguito troverete infatti come ogni giorno il palinsesto televisivo completo per la prima serata di oggi, un dettagliato elenco di quanto i canali in chiaro più seguiti hanno pensato di proporvi per questo venerdì sera.

Scorri con noi le varie alternative e scegli poi della che più saprà intrigarti. Che la serata abbia inizio!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 22 novembre

Rai Uno – 20 anni che siamo italiani (Show)

Due personalità complementari daranno vita a tre puntate di intrattenimento puro a base di ospiti, orchestra e storytelling. Un nuovo modo tutto speciale per raccontare il nostro Paese attraverso leggerezza, divertimento, contenuti e tante emozioni.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 10 Episodio 23 – Il guardiano (Telefilm)

Mentre l’N.C.I.S. indagati sulla morte del sergente Ellie Sims, crittografa della Marina, trovato carbonizzato in mezzo alla campagna, il supervisore, sergente Michael Baird, muore in un’esplosione.

Rai Tre – Qualunquemente (Film)

Cetto La Qualunque (Albanese) fa ritorno in Italia dopo una lunga latitanza all’estero e con lui rientrano una bella ragazza di colore ed un bambina che compongono la sua nuova famiglia. Ovviamente la convivenza con la sua prima famiglia non sarà facile così come affrontare l’inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la cara vecchia cittadina.

