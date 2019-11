Bere birra aiuta a migliorare le prestazioni Intime. A rivelarlo è la scienza. In particolare un tipo di birra, la “Innis&Gunn”, paragonata al nuovo viagra naturale. Scopriamo i vantaggi attraverso i risultati dello studio condotto dalla Dott.ssa Kat Van Kirk

Bere birra fa bene alla coppia e più in particolare ai rapporti intimi. A dirlo non sono gli amanti della bionda alcolica, ne gli estimatori della birra artigianale. No, a riferire questi dati è proprio una sessualoga, la dottoressa Kat Van Kirk , che in un suo libro, spiega appunto i benefici apportati dalla birra e dall’assumere questa bevanda in rapporto con prestazioni intime più che soddisfacenti. Se tutte le birre sono “amiche intime”, in particolare ne spicca una, si chiama “Innis & Gunn – 50 shades of green” e riprende il titolo del libro “50 sfumature di grigio”. Un vero e proprio viagra naturale. Quindi, se volete ritrovare il vigore di un tempo sotto le lenzuola, o semplicemente fare un regalo alla vostra dolce metà, non vi resta che leggere attentamente questi suggerimenti. Mettetevi comodi e magari stappatevi una birra.

Chi beve birra ha migliori prestazioni intime | I Benefici

Se vi state chiedendo che tipo di birra apporta questi benefici, la risposta è semplice: tutte. Non vi è, infatti, distinzione su quale tipo di birra sia più soddisfacente a raggiungere tali obiettivi. Che ti piaccia di più la birra rossa, doppio malto o bionda è indifferente. I benefici sono uguali in qualsiasi tipologia voi vogliate berla, purché, è inteso, la beviate! Vediamo allora, quali sono i benefici apportati dalla birra sulla vita di coppia e intima. La birra e i benefici che non ti aspetti!

se soffrite di eiaculazione precoce, allora è giunto il momento di scolarvi una birra. Infatti la birra ha elevati livelli di fisoestrogeni , che non sono altro che estrogeni naturali presenti nella birra, i quali aiutano a ritardare l’eiaculazione dell’uomo.

precoce, allora è giunto il momento di scolarvi una birra. Infatti la birra ha elevati livelli di fisoestrogeni , che non sono altro che estrogeni naturali presenti nella birra, i quali aiutano a ritardare l’eiaculazione dell’uomo. alzare la libido e mantenere l’erezione: in caso vogliate alzare la vostra libido o quella della vostra partner, la birra giusta per voi è sicuramente una birra scura. Da preferire alla classica bionda, la chiara, poiché la scura è più ricca di ferro il quale stimola la circolazione e l’aumento dei globuli rossi nel sangue.

e mantenere l’erezione: in caso vogliate alzare la vostra libido o quella della vostra partner, la birra giusta per voi è sicuramente una birra scura. Da preferire alla classica bionda, la chiara, poiché la scura è più ricca di ferro il quale stimola la circolazione e l’aumento dei globuli rossi nel sangue. Bevete birra doppio malto, tipo Guinness se volete avere prestazioni indimenticabili con una donna appena conosciuta. Infatti questo tipo di birra, aiuta a migliorare la salute essendo ricca di sali minerali, vitamina B e probiotici, i quali aiutano a farti sentire in forma e per di più non gonfia la pancia.

Non è la prima volta che i benefici della birra vengono sottolineati dagli scienziati, uno studio pubblicato sul European Journal of Epidemiology ha rivelato che chi beve un bicchiere di birra al giorno ha un 30% di possibilità in meno di essere colpito da infarto o ictus rispetto a chi non ha questa abitudine. Ma non è solo il cuore a beneficiarne, secondo l’appariscente Dottoressa bere birra ha molti altri effetti positivi, come abbiamo appena visto. La scienza afferma dunque che, bere un paio di birre durante il giorno, aiuta ad aumentare la resistenza a letto. Dunque, senza eccedere nel berla – otterreste il risultato contrario – bere birra aiuterebbe a migliorare la vita intima e di conseguenza la vita di coppia. Risultato? La tua partner e la tua autostima saranno soddisfatte. Un afrodisiaco naturale che fa bene all’umore, al fisico e surriscalda le notti di passione.

“50 Shades of Green” | La birra afrodisiaca della Guinness

C’è un’altra buona notizia per gli amanti della birra, in particolare di quella scura, quest’ultima sarebbe responsabile di un aumento della libido. Come? Tutto merito del ferro che nelle birre scure è maggiore rispetto alle bionde, l’aumento di ferro stimola la produzione di globuli rossi e la circolazione e tutto questo rende l’erezione più facile e più frequente.

Se non si vuole rinunciare alla birra e non si vuole andare incontro a nausee e vomiti si deve bere la Guinness, ricca si minerali e vitamine (tra cui la B), potrebbe aiutarti a fortificare la tua salute, a sentirti più a tuo agio con lo stomaco e a non sentirti fuori forma durante il sesso. Il sospetto che potrebbe sfiorare i maliziosi è che dietro tutto questo studio potrebbe esserci la Guinnes, ma lo ripeto, sospetti, solo sospetti.

A cosa serve il viagra quando c’è questa birra “magica” del marchio originario di Edimburgo Innis&Gunn? Si chiama “50 Shades of Green”, riprendendo il titolo del libro “50 sfumature di grigio”, ed è composta da 50 varietà di “stimolanti naturali”. Ecco perché, secondo la Sessuologa, converrebbe assaggiarla. L’azienda usa il ginseng, il ginkgo biloba, la damiana per aumentare il desiderio e stimolare il sistema nervoso.