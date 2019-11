Il Grande Fratello NIP condotto da Barbara d’Urso sta avendo qualche problema . Ecco le date più probabili per la messa in onda.

A Grande Fratello VIP confermato e con appuntamento fissato per Gennaio 2020, è il momento di pensare anche alla versione NIP del programma che sarà condotta ancora una volta da Barbara d’Urso. Se in un primo tempo si pensava di portarlo in onda in primavera, a causa dello slittamento della versione di Signorini si sta pensando anche ad altre possibilità come quella del mese di Settembre. Al momento, quindi, non c’è ancora nulla di definito se non la conduttrice e i due opinionisti che saranno ancora una volta Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

