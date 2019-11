Fedez, imputato e chiamato dal tribunale per una rissa con il vicino risalente al 2016, è stato difeso da Rovazzi.

Fedez si trova ancora una volta al centro della notizia per via di un’imputazione risalente al 2016, anno in cui dopo un diverbio con un vicino di casa, nato per la musica troppo alta in casa del rapper, si sarebbe giunti alle mani.

In tribunale, il rapper è stato difeso dal suo ex amico Fabio Rovazzi che ai tempi era presente.

