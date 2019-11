Ogni giorno indossiamo abiti dettati dal nostro gusto, vero! E se iniziassimo a pensare che anche i nostri stati d’animo entrano in gioco nella scelta degli abiti? Ecco come vestirsi in base all’umore e scoprire la connessione tra abito e umore

È come se esistesse una fitta comunicazione quasi impercettibile legata proprio alla connessione tra abito e umore. Non c’è alcun dubbio riguardo al fatto che, le nostre decisioni riguardo ai capi da indossare siano condizionate dalle situazioni alle quali andremo a partecipare.

Apparenza e scelta dell’outfit

Nel mondo odierno purtroppo l’apparenza non è cosa da poco. Il nostro abito condiziona fortemente anche la percezione che gli altri hanno di noi. Questo poiché l’abito, in molte occasioni, aiuta a farci fare una bella figura. Il giusto abito scelto può rendere migliore una nostra performance magari in ambito lavorativo. Spesso ci troviamo in circostanze diverse rispetto alla nostra quotidianità. Queste implicheranno un dress code magari più incisivo o talvolta più elegante e sofisticato. Un piccolo trucco per limitare gli errori è quello di preparare gli abiti la sera così da non farsi giocare brutti scherzi dalla fretta dell’ultimo momento.

Rapporto tra abiti e psiche

La stretta correlazione tra abito e umore esiste davvero. Il nostro modo di vestirci esprime di fatto la nostra personalità, i nostri bisogni, il nostro modo di interagire con il mondo esterno. Il colore dei tuoi vestiti determina il tuo tipo di personalità. Di norma pensiamo immediatamente all’abito in relazione all’ambito per il quale ci serve. Successivamente ci concentriamo sull’umore e, se sarà nero, il più delle volte ci lasceremo travolgere da vestiti della stessa tinta. Riguardo alle tinte, ai colori si è sviluppata una vera e propria su cosa comunicano i colori degli abiti. Psicologia del colore. Inoltre possiamo far caso a persone che mettono sempre gli stessi capi. Questo conferma senz’altro la sensazione di agio e sicurezza che quei precisi abiti conferiscono alla nostra persona. Vi capita mai di scegliere ad inizio giornata una precisa maglia, un decisivo pantalone e poi pentirvene sul finire del dì? Potrebbe accadere di dover affrontare una giornata di lavoro o altro mai vissuta prima. Ipotizziamo inizialmente di aver azzeccato il vestiario giusto per tali occasioni ma poi ci ritroviamo a dover cambiare completamente idea! Nella vasta gamma dei capi d’abbigliamento ci sono anche quelli giusti e capi nemici: vestiti e accessori che ingrassano, accorciano o penalizzano

Ascoltare se stessi e scegliere in totale libertà resta l’elemento più importante. E quando si incappa in supposizioni sbagliate beh, serviranno per gli eventi successivi!

Insomma, quanto la scelta degli indumenti si mostrerà colta perfettamente, vivere la giornata sarà naturalmente un’avventura felice.

di Denis Carito

