Quando pensiamo al nostro futuro ci affligge un senso di insicurezza per l’impossibilità di stabile con certezza cosa ci aspetta tra qualche anno. Un sentimento che non possiamo scacciare o alleviare perché il futuro non potra mai essere certo. È qualcosa che creiamo giorno dopo giorno attraverso le nostre scelte e decisioni, che ovviamente mutano in base al punto in cui ci troviamo in un determinato momento.

Per quanto motivo oggi abbiamo deciso di proporvi questo test per vedere come ti stai preparando ad affrontare il futuro. Come fare il test? Semplicissimo, guarda l’immagine che vi proponiamo qui sotto e rispondete a questa semplice domanda. Qual è la prima cosa che vedi? Un occhio, la schiuma o un vortice d’acqua?

Test psicologico: cosa vedi? Un occhio, la schiuma o un vortice d’acqua?

Un occhio

Se guardano l’immagine hai visto un occhio significa che il tuo futuro è strettamente legato con ciò che fai ed hai oggi. Sei consapevole del fatto che sono le tue azioni e le tue scelte a determinare il cambiamenti della tua vita ed a produrre un determinato risultato.

Questo significa che sei quel tipo di persona che non teme l’avvenire perché confidi in te stesso e ti prendi cura di ciò che ti interessa. Sai cosa fare al momento giusto, una persona analitica e sbagliare davvero pochissime volte.

La schiuma

Se guardando l’immagine la prima cosa che hai visto è la schiuma questo significa che non vivi il presente facilmente q questo ti fa preoccupare per il futuro, creandoti molta ansia.

Questo sentimento ti opprime e ti impedisce di goderti le gioie della vita perché il tuo pensiero è costantemente rivolto al sul futuro. Tuttavia devi imparare a vivere, veramente, la tua vita. Prenditi i tuoi tempo e vivi l’attimo senza guardare troppo verso il futuro dei tuoi sogni.

Un vortice d’acqua

Se guardando l’immagine la prima cosa che hai visto è il vortice d’acqua questo significa che sei una persona che ha molta paura del futuro. Infatti hai paura che ciò che hai guadagnato e conquistato finora possa sparire in un battito di ciglia.

Vuoi che in futuro tutto rimanga immutato come è adesso perché, in sostanza, hai paura di uscire dalla tua zona di conforto e che tutto si risvolti in maniera negativa. Dovresti avere maggior fiducia in te stesso e non temere le cose che potrebbe accadere.