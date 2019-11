Matrimonio | Si litiga di più in questi spazi della casa, ecco il motivo

Matrimonio| Si litiga di più in questi spazi della casa| Quali sono e come evitare di litigare per ritrovare l’armonia giusta con il proprio partner. Scopri l’importanza degli spazi in casa

Il Matrimonio è una cosa seria e importante, questo si sa ma come è possibile che spesso si litiga per un nonnulla? Il problema sono gli spazi in casa. Importantissimi e, purtroppo, sottovalutati gli spazi in casa sono fondamentale per poter proseguire con un matrimonio sereno e felice. Forse un tempo era molto più facile poiché le case erano molto più spaziose e, conseguentemente lo spazio da dividere era enorme. Ora, specie nelle grandi città, le case sono diventate piccole, poco spaziose, mono-bilocali dove diventa molto difficile ricrearsi un posto tutto per sé. Purtroppo non è facile vivere in un ambiente angusto, con pochi spazi per due o più persone, se si hanno anche dei figli, con la conseguente causa che, alla fine, ci si ritrova sempre “affollati” in casa senza un attimo di respiro, un angolino tutto per noi, per i nostri pensieri e quelli del nostro partner/marito.

La convivenza nello stesso ambiente, anche per le persone che si amano alla follia, diviene a lungo tempo difficile e l’unico modo per poter “sopravvivere” è cercare dello spazio da dedicare a noi e, perché no, da lasciare al nostro partner. L’uomo, in questo caso, sin dall’antichità, ama stare nella sua “caverna”, un posto tranquillo e al riparo da tutto, dove poter vivere anche solo pochi momenti in pace con se stesso, con i propri pensieri ma anche un modo per ritrovare se stesso come uomo. Quando questo viene meno, quando gli spazi in casa sono stretti, si rischia di litigare con più facilità, anche per cose che non contano davvero nulla. Morale della favola? Il matrimonio prende una brutta piega. Perché? Per la mancanza o il non rispetto degli spazi altrui! Scopriamo, quindi, come far durare pacificamente e in modo del tutto naturale un matrimonio e la nostra relazione con il partner

Matrimonio e l’importanza degli spazi in casa

La relazione che collega spazi, oggetti posseduti e persone è molto delicata ed è frutto di piccole o grandi battaglie quotidiane che ci si trova a vivere. Ognuno dei partner rivendica degli spazi e non è molto semplice gestire un ordine collettivo e la necessità di convivere.

Uno studio molto interessante portato avanti da Ikea, chiamato “Life at Home Report 2017”, si preoccupa di analizzare cambiamenti e stili di vita delle persone. Lo studio era basato su 22mila persone prese in esame, in età compresa tra i 18 e i 65 anni, in 6 mesi di tempo, in 22 Paesi. Ciò che è venuto alla luce sono i 3 fattori importanti per determinare una buona convivenza o matrimonio in casa. Ecco quali sono:

1. L’invasione del proprio spazio d’azione

Dallo studio condotto è emerso al primo posto, che in casa, 1 volta su 6, le discussioni nascono per una invasione del proprio spazio. In particolare, questo emerge quando ci si trasferisce nella casa di qualcun altro: una percentuale come il 44% ritiene sia scorretto rivendicare propri spazi quando ci si trasferisce. Meglio l’idea di iniziare una nuova convivenza partendo, quindi, entrambi da una casa che viene divisa da zero per dedicare spazi ad hoc. In particolare, è nella living room che si crea maggior conflitto. Il 46% degli intervistati riconosce questo spazio come quello in cui si confondono gli spazi e non è semplice stabilire adeguati confini. In Italia, si discute per il 56% degli intervistati in cucina, dato in controtendenza rispetto al resto dei paesi presi in esame. L’Italia resta il paese del buon cibo e della condivisione della cucina e come tale, rispetto al soggiorno, per noi la cucina assume un ruolo di rilievo per presenza e come tale, per potenziali situazioni che vanno a generare conflitti. Quindi il soggiorno e la cucina sono gli ambienti in cui si discute maggiormente. Nel soggiorno, in particolare, sembra che sia la mancanza di confini stabiliti a far emergere le discussioni per il mancato rispetto dei propri spazi.

2. L’eccesso e l’accumulo di oggetti

Purtroppo, sono molte le coppie che non trovano armonia per questo motivo e per una sorta di disagio o, addirittura, fastidio per gli oggetti dell’altro. Troppo poco spesso si affronta l’argomento in modo costruttivo. Nello studio, la seconda causa di discussione evidenzia l’accumulo eccessivo di oggetti, soprattutto, a fronte di case sempre più piccole e piene.

Il minimal style non rappresenta molte persone e far convivere due persone che apportano al nuovo focolare gli oggetti raccolti da una vita è davvero difficile. Cosa fare dunque? Un primo passo fondamentale è quello di razionalizzare gli spazi, ordinando oggetti davvero importanti e affrontando con determinazione il riciclo liberandosi di quelli che così importanti non sono.

Per alcuni, può essere un’azione forte e non facile, poiché dietro un oggetto può esserci un sentimento di affezione ed emozione più che logica della sua reale utilità. Tuttavia, arrivare a rovinarsi la vita di coppia perché vogliamo tenere tutto è impensabile e contrario al bene proprio e della coppia.

In Italia, è emerso che circa il 50% degli intervistati riescono con semplicità e logica a riordinare e liberarsi di oggetti non utilissimi, associando a questo sentimenti positivi, mentre il restante 50% delle persone intervistate ha ammesso di soffrire all’idea di liberarsi di oggetti e spesso tende persino all’accumulo eccessivo. In generale, il senso di “casa troppo piccola e piena” appartiene al 50% degli intervistati italiani. Per molti, c’è, ovviamente, una reale differenza nella percezione di ciò che è considerato in ordine e molte delle discussioni possono sorgere anche da questa considerazione. L’attaccamento agli oggetti materiali non porta a nulla, se non a case strapiene e polverose. Una sana analisi di ciò che abbiamo e una adeguata definizione di ciò che ci serve davvero e di ciò cui siamo legati, ci farà liberare più facilmente di oggetti inutili e poco funzionali e ci permetterà di vivere l’ambiente domestico con maggiore leggerezza, avendo meno spazio da riempire insieme

Molte coppie non riescono con tranquillità a sedersi e definire spazi e un’ideale concezione e percezione di cosa sia ordinato, organizzato e pulito. Per alcuni partner il solo mettersi a sedere per discutere di questo è un’enorme perdita di tempo, ma queste stesse persone non si rendono conto di quanto sia fondamentale avere una casa organizzata, facilmente pulibile in maniera serena e comoda e mantenerla in una condizione ideale con un minimo di sforzo. Senza immaginare come queste difficoltà diventeranno poi maggiori nel momento in cui ci saranno dei bambini in casa!

3. Un sentimento di odio nei confronti degli oggetti del partner

Questo ultimo punto fa emergere un sentimento di odio nei confronti di alcuni oggetti appartenenti al proprio partner. Il 40% degli intervistati italiani ha dichiarato di avere un sentimento così forte verso alcuni degli oggetti presenti in casa. Il sentimento emerge soprattutto per l’impossibilità di buttare tali oggetti in quanto appartenenti all’altra persona.

La stessa percentuale è persino giunta ad ammettere di aver gettato via alcuni di questi oggetti di nascosto. Una percentuale ancora più netta del 10% fa addirittura questo gesto per arrivare ad infastidire deliberatamente il partner. Ed è cosi che spariscono vestiti, oggetti vari, cosmetici. Tra gli oggetti buttati via, ci sono categorie molto varie.

In Italia, il 49% degli intervistati dichiara di aver gettato via gli oggetti dell’altra persona e la città in cui questo sembra esser avvenuto di più è Milano con una percentuale di 62%. Inoltre, sono 4 gli italiani su 10 che fanno questa azione di nascosto e 1 su 10 addirittura nasconde i propri oggetti per evitare che siano usati o toccati da altre persone.

Si litiga in casa? E’ tutta colpa degli Open Space

Si ritorna sempre al solito discorso del “Si stava meglio quando si stava peggio”. Un modo scherzoso per ribadire che in passato, le disposizioni egli appartamenti erano completamente differenti rispetto ai moderni stili di arredamento. Si è passati dalle case divise in stanze ognuna con la sua precisa “funzione” abitativa, quindi cucina, soggiorno, camera da letto, bagno ecc. A soluzioni più libere: gli Open Space, di gran moda oggigiorno! Bellissimi, nulla da dire ma cosa c’entrano con le litigate in famiglia? Semplici, i nuovi modi di vivere la casa hanno spinto gli abitanti degli open space a litigare con maggior frequenza. Non si hanno più ambienti “privati”, divisi, dove poter stare in pace con se stessi. Oggi, gli ambienti “living room” spaziosi (ma anche meno), hanno abbattuto i “confini” della privacy, quindi si passa dal letto alla cucina sempre nella stessa stanza, pardon “open space”! Non si ha più spazio per stare da soli, anche se lo spazio è tanto! E parliamo di coppie senza figli, figurarsi se in casa si hanno poi, anche dei bambini, un circo sotto lo stesso tetto! Insomma, rispetto ad un tempo, dove la casa veniva vissuta in modo diverso, dove al suo interno, ogni stanza aveva la sua ragione di esistere, oggi anche solo 40 mt/q sono un ambiente unico! Noi, però, non siamo fatti per vivere costantemente insieme ad una persona h24. Va bene abitare sotto lo stesso tetto ma in casa, si dovrebbero avere dei “muri” che difendono il nostro angolo di serenità. Vi siete accorti che oggi, sempre più persone, per trovare un angolino tranquillo si chiudono in bagno? Bè è l’unico posto (per molte persone in famiglia) dove poter ritrovare se stessi, rilassarsi e sperare che rimanga tale per un bel po’.

Le regole per gestire l’ordine in casa

Ciò che causa litigi in una relazione o Matrimonio in casa, come abbiamo visto, sono i pochi spazi a nostra disposizione ma anche, e direi, soprattutto, la gestione dell’ordine in casa e degli spazi domestici. Troppi oggetti invadono la casa togliendo a noi la possibilità di avere libertà di movimento, di azione e di pensiero, già ingombrato da infiniti soprammobili e oggettini inutili; ma cosa ancora più importante che ci porta a litigare in casa è la mancanza di comunicazione che porta, a lungo andare, a non definire i nostri confini. Cosa fare? Ritrovare quella comunicazione e comunicare al nostro coniuge, fidanzato/a cosa pensiamo a riguardo. Come poter intervenire – prima a parole – e successivamente con i fatti, per ritrovare quell’equilibrio mancante.

E’ proprio l’assenza di un’adeguata comunicazione e comprensione la causa che non permette, a molte coppie, di trovare una visione comune nelle piccole cose come la gestione dell’ordine casalingo. Iniziamo, dunque, con dire che è davvero indispensabile sedersi e affrontare l’argomento il prima possibile, affinché ci si possa esprimere senza remore e si possa decretare insieme quale sarà il modo di gestire spazi, pulizie e ordine della casa condividendo ruoli e responsabilità.

Per molte coppie, è difficile trovare un equilibrio anche soltanto per sedersi a tavolino e ragionare al meglio insieme, perché spesso i partner provengono da contesti familiari in cui, da un lato, può accadere di aver avuto genitori che non ci hanno aiutato a stimolare un senso dell’ordine e della pulizia in modo organizzato, dall’altro, perché siamo indolenti e pigri e non dedichiamo attenzione ad argomenti cosi rilevanti per il benessere quotidiano, eppure, per molti considerato un argomento minore. In ultimo, emerge, da un lato, una frustrazione dovuta a un forte attaccamento delle persone per gli oggetti che riempiono la casa, dall’altro all’incapacità di definire col partner cosa è giusto tenere e cosa no. È facendo un passo verso l’altro che si raggiunge un equilibrio di buona vita: esprimendo i propri sentimenti e desideri, ma anche evolvendo in una direzione più leggera.

(Fonte: Insieme online)