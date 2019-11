Pasta al forno con tonno e mozzarella, un’alternativa golosissima ai classici primi piatti da portate in tavola durante le festività natalizie.

A Natale la pasta al forno, in molte case degli italiani, è un classicone. Non stiamo parlando delle lasagne, ma proprio della pasta cotta e poi ripassata in forno con diversi altri ingredienti. Come questa eccellente pasta al forno con tonno e mozzarella, un’idea intelligente anche come ricetta di recupero.

La pasta al forno con tonno e mozzarella è un primo piatto facile, ricco di gusto. Un primo ideale per tutta la famiglia, da servire nel pranzo della domenica e sotto le feste. Buono da mangiare caldo, ancora di più da servire riscaldato, tanto c’è sempre ‘occasione giusta.

Pasta al forno con tonno e mozzarella, la ricetta

La ricetta della pasta al forno con tonno e mozzarella che vi proponiamo oggi prevede l’utilizzo di penne rigate (anche senza glutine per gli intolleranti). In realtà va bene qualsiasi formato di pasta corta, tanto il risultato sarà ottimo lo stesso.

Ingredienti:

360 g penne rigate o fusilli

340 g pomodori datterini

125 g mozzarella

180 g tonno sott’olio

90 g olive nere

1 spicchio di aglio

olio extravergine d’oliva

sale

basilico

Preparazione:

Partite soffriggendo in una padella lo spicchio di aglio con un filo di olio. Quindi unite i pomodori datterini privati della pelle. In alternativa potete utilizzare la polpa di pomodoro, specie se non è la stagione giusta per i pomodori maturi. Allungate con un po’ di acqua, poi salate non esagerando perché comunque il tonno sott’olio e le olive hanno già la loro sapidità.

A parte mettete sul fuoco una pentola d’acqua e calate le penne quando bolle. In 20 minuti il sugo sarà pronto e potete abbassare la fiamma. A quel punto aggiungere il tonno, le olive nere tagliate a rondelle e il basilico, poi mescolate

Quando le penne sono cotte scolatele ancora al dente. Versatele nella padella con il sugo e mantecate ancora per un paio di minuti per fare prendere gusto. Infine versate la pasta in una pirofila da forno precedentemente oliata, aggiungete la mozzarella tagliata a dadini e infornare a 190° per circa 20 minuti.

Sfornate la pasta al forno con tonno e mozzarella e servitela calda.