GF Vip nella bufera: accuse di stupro per l’edizione spagnola – VIDEO

GF Vip sotto accusa: l’edizione spagnola del reality show più famoso di sempre ha fatto da sfondo a uno stupro avvenuto in tv



Il GF Vip, nel 2017, ha fatto da sfondo a una terribile scena di stupro.

Ora, a distanza di due anni, come rivelato dal portale di Davide Maggio, il video che proverebbe la violenza subita da Carlota Prado da Josè Maria Lopez è trapelato in rete e la vicenda è di nuovo tornata a galla, nonostante per molto tempo la produzione pare abbia provato a nasconderla.

Numerosi sponsor hanno scelto di dissociarsi dal GF Vip, ma la produzione è corsa ai ripari, pubblicando un comunicato in cui annuncia di non approvare il comportamento tenuto da Lopez nella casa e per questo motivo, nel 2017, lo ha immediatamente espulso.

