Astrologia | Il consiglio delle stelle per vivere al meglio il Natale

Il Natale è una festa che andrebbe vissuta sempre con gioia. Scopri il consiglio delle stelle per delle feste serene.

Quando arriva il periodo delle feste capita a molti di venirne travolti senza neppure rendersene conto. Il Natale dopotutto porta con se diverse tradizioni come quella dello scambio dei doni, delle cene in famiglia e del tempo da trascorrere con amici e parenti. Tutte situazioni che se da un lato possono risultare piacevoli, dall’altro arrivano come impegni gravosi da rispettare ad ogni costo e tutto con una dose di stress che può portare a sentirsi sopraffatti. Non parliamo poi delle classiche abbuffate con relativa paura di prendere peso e di perdere i benefici ottenuti tra dieta e sport. Insomma, comunque la si guardi il Natale porta con se gioia ma anche una certa tensione che può variare da persona a persona e che se per alcuni è più che sopportabile per altri è un vero problema da risolvere.

Visto che il modo in cui si vive questa festa dipende almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno sui vari segni dello zodiaco, oggi dopo aver visto quali sono gli errori da non fare con il partner e come è meglio trattare con il capo in base al suo segno zodiacale, scopriremo qual è il consiglio delle stelle per passare un Natale sereno e senza inutili fonti di stress. Trattandosi di un aspetto legato al modo di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione in cui ci si trova e delle strategie da mettere in atto per star bene anche nel periodo delle feste.

Il consiglio delle stelle per vivere al meglio il Natale

Ariete – Seguire l’istinto

Il Natale è da sempre una festa che ti piace ma che al contempo ti da noia per via delle tante regole che tutti si impongono e che in qualche modo anche tu senti di dover seguire. Tra inviti a cena dai parenti, regali da fare e atteggiamenti da assumere quando si è in pubblico, finisci sempre con il vivere i giorni di festa (ma anche quelli prima) come una forma di costrizione che, inutile dirlo, non ti rende per nulla felice. Ebbene, anche a Natale dovresti limitarti a seguire l’istinto e ad evitarti situazioni che reputi scomode o che non sono i grado di farti felice. Se senti di non voler incontrare determinate persone, la cosa migliore da fare è rifiutare gentilmente il loro invito. Allo stesso tempo, dovresti limitarti a comprare i regali solo a coloro che senti davvero vicini e per i quali farlo non sia un peso. Insomma, chiudi gli occhi e dai ascolto all’istinto, alla pancia o quel che vuoi ma sii semplicemente te stessa perché gli altri, se vorranno, parleranno comunque male di te. Quindi, tanto vale che lo facciano parlando di una te felice e non iper stressata, no?

Toro – Stare in compagnia

Il periodo delle feste di Natale è in grado di scaldarti il cuore come poche altre cose. Qualche volta, però, capita anche a te di sentire una sorta di malinconia che ti pervade e che lentamente tende a trasformarsi in tristezza. Si tratta di un vuoto che ti porti dentro da sempre e che necessita della giusta compagnia per essere colmato. In altre parole, a Natale hai bisogno degli altri e della loro vicinanza, senza la quale finiresti con il sentirti incredibilmente sola e triste. Ben vengano quindi chiamate, inviti alle feste o una bella cena da preparare per chi si ama. Ciò che conta è esserci, dimostrarlo e saper gioire di tutti quelli che ti dimostreranno amore, lo stesso del quale hai bisogno per vivere al meglio il Natale.

Gemelli – Fare delle piccole pause

Per te il Natale è come un’onda di energia pura che minaccia di investirti da un momento all’atro. Sebbene l’idea di aver tante cose da fare ti esalti, dall’altro lato rischi di diventare isterica per tutte le cose che gli altri si aspettano da te. Per fortuna non serve poi molto per ritrovare la calma. Ad esempio potresti prenderti delle piccole pause durante il giorno, un po’ per fare il punto della situazione ed un po’ per tagliar fuori ciò che alla fine fine ritieni sia superfluo. Ok a preparativi, doni da acquistare e feste da organizzare, quindi, ma solo se è ciò che vuoi veramente e se a guidare il tutto sarai sempre e solo tu che con la tua capacità di fare e le doti comunicative che ti contraddistinguono, avrai certamente modo di mettere a punto dei piani in grado di funzionare anche con il minimo sforzo.

Cancro – Coccolandoti

Ebbene si, anche se il Natale è una festa che notoriamente serve a celebrare gli altri, per te la prima persona in cima alla lista sei indubbiamente tu. Acquistare regali senza poter comprare qualcosa anche per te è infatti una cosa che proprio non ti piace e che ti rattrista al punto da toglierti ogni atmosfera natalizia. Il consiglio delle stelle è quindi quello di lasciare da parte ogni convenzione per concentrarti anche su te stessa. Rifarti il look potrebbe essere un buon punto di partenza, in grado di farti sentire più bella e sicuramente in linea con le feste. Stessa cosa dicasi per le decorazioni di Natale e, ovviamente, per qualche piccolo oggetto che magari desideravi da un po’. Coccolandoti un po’, magari anche con qualche manicaretto, riuscirai a non sentire lo stress delle feste ma a captarne l’energia positiva, la stessa della quale hai immensamente bisogno.

Leone – Concedendoti qualche sfizio

Il tuo bisogno di essere sempre al top e di mostrarti sempre al meglio delle tue possibilità, ti porta spesso ad avvertire il peso delle aspettative altrui che cerchi sempre di soddisfare per far si che gli altri parlino a lungo di te. Almeno a Natale, però, dovresti provare ad allentare la presa e a concederti qualche sfizio sia di tipo alimentare che legato allo shopping. Un pomeriggio con le amiche in un centro commerciale dove acquistare qualche regalo per gli altri e ovviamente per te stessa, potrebbe essere un buon modo per restare sul pezzo dedicandoti però un po’ di attenzioni. E ben venga quel cioccolatino al bar che non ha mai ucciso nessuno ma che per una volta può farti felice e renderti più serena. Dopo tutto per essere bellissima e al top anche la felicità è un’ingrediente importante, no?

Vergine – Riscoprendo la magia del Natale

Diciamocelo, ciò che più ti manca per star bene durante le feste di Natale è la capacità di sentirne a pieno l’atmosfera e di viverle con la serenità che meritano. Per questo motivo, il consiglio delle stelle è quello di assaporare ogni istante, cercando di mettere da parte almeno per un po’ la tua solita razionalità per aprire le porte al cuore e alle belle sensazioni che si possono provare stando tra le persone che si amano e dedicando loro del tempo. Via libera quindi all’acquisto di doni e all’organizzazione di pranzi o cene, purché il tutto sia fatto con il cuore e non come fosse un dovere. Riuscire a riappropriarsi della serenità giusta sarà il più bel regalo che potrai fare a te stessa e ti aiuterà a sentirti in linea con le feste e pronta più che mai a celebrarle in compagnia delle persone che ami.

Bilancia – Portando un po’ di innovazione

Per te il Natale è una festa dalla doppia faccia. Da un lato ti rende felice per la possibilità di rendere più bello tutto ciò che ti circonda e dall’altro di rattrista un po’ per le persone che non fanno più parte della tua vita o per ricordi che arrivano dal passato facendoti sentire meno carica di quanto non vorresti. La soluzione giusta? Trovare il modo di portare un po’ di innovazione nella tradizione. In questo modo riuscirai a sentirti comunque felice, assaporando il Natale ma percependolo diverso e quindi impossibile da essere paragonato ai momenti andati. Dopotutto anche le regole sono fatte per essere cambiate e quando si tratta di te chi è meglio per apportare delle modifiche rendendo tutto ancora più bello?

Scorpione – Ricordando chi non c’è più con le persone che ami

Il periodo delle feste è per te sempre molto speciale. Purtroppo nei giorni di festa, però, la nostalgia tende a prendere il sopravvento per via del ricordo di chi non è più al tuo fianco. Per evitare di vivere con dolore o rabbia queste emozioni più che legittime, il consiglio delle stelle è quello di ricordare chi ami con persone a te care e che siano in grado di condividere le tue stesse sensazioni. In questo modo sarà come avere ancora al tuo fianco chi non c’è più e al contempo avrai modo di sentirti più unita a chi si trova ancora il tuo fianco, creando così un ponte in grado di congiungere ieri ed oggi e di darti quella serenità che meriti e che se vissuta nel modo corretto può trasformare la mancanza in un sentimento carico di emozioni positive.

Sagittario – Godendoti a pieno le feste

È vero, in molti intorno a te sembrano non aver voglia di festeggiare il Natale e a volte può capitare che il tuo entusiasmo venga criticato. Ciò nonostante, fregandotene di chi non capisce e godendo a pieno del periodo di festa, potrai sentirti felice come quando eri una bambina. Via libera all’albero di Natale in anticipo, quindi, alle cartoline per gli amici e alla scelta di doni divertenti da fare. E chissà che proprio tra chi ti critica non riuscirai a trovare persone da coinvolgere con il tuo proverbiale entusiasmo, scoprendo dei complici con i quali condividere delle feste diverse dal solito. Dopotutto il detto volere e potere ti è sempre calzato a pennello, no?

Capricorno – Vivendo liberamente le tue emozioni

Quando arriva il periodo di Natale ti capita spesso di sentirti quasi obbligata a mostrarti felice con tutti e questo, alla lunga, può farti sentire quasi costretta in un mood che non ti appartiene. La verità è che per vivere a pieno le feste è giusto che tu faccia solo ciò che senti giusto, evitando tutto il resto. In questo modo riuscirai a dire dei no senza farti troppi problemi e a prendere del Natale solo ciò che davvero ti interessa. Dopotutto questa è la festa giusta per essere se stessi e per concedersi qualche coccola, fosse anche quella più semplice tra tutte ovvero il vivere le proprie emozioni senza curarsi degli altri e seguendo solo l’istinto.

Acquario – Passando del tempo con te stessa

Visto che per te, la solitudine è qualcosa di piacevole e di gratificante, il modo giusto per sentire a pieno l’atmosfera del Natale e per non impazzire dietro le insistenze di amici e parenti è quello di concederti del tempo per te stessa senza per questo sentirti in colpa. Aumentare i tuoi spazi invece che ridurli sarà il modo migliore per ritrovare il buon umore e per sentire le feste come qualcosa di positivo da condividere (solo quando ne hai voglia) con le persone giuste che per te saranno sicuramente così poche da contarsi sulle dita di un mano. L’importante è fare solo ciò che senti e dire chiaramente a tutti gli altri ciò di cui hai voglia o non hai voglia di fare.

Pesci – Assaporare i momenti che per te sono i più belli

Natale è per te una festa che arriva sempre troppo velocemente che se ne va ancor più di corsa. Per poterlo sentire davvero è importante che impari a percepirlo a tuo modo e a viverlo secondo le tue inclinazioni. Se per te questo periodo è perfetto per una sera tra amici con tanto di pandori e panettoni, una passeggiata romantica e della buona musica da ascoltare osservando le luci dell’albero, è giusto che tu faccia esattamente ciò di cui hai voglia. A volte è proprio nelle cose più semplici che si può avvertire la magia del Natale e grazie alla tua capacità di coglierla e di percepirla non hai che da essere te stessa e seguire il tuo cuore e le tue feste saranno più belle che mai.